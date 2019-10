Berlin (dpa) - Den Berlin Volleys ist in ihrem zweiten Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga der zweite Sieg gelungen. Gegen die Grizzlys Giesen setzte sich der deutsche Meister am Dienstagabend mit 3:0 (25:18, 25:16, 26:24) durch. Vor 4329 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gerieten die Gastgeber lediglich im dritten Satz in Schwierigkeiten. Cody Kessel verwandelte schließlich den zweiten Matchball. Die Volleys feierten damit auch eine gelungene Generalprobe für ihr Spiel um den Supercup am Sonntag gegen den VfB Friedrichshafen in Hannover.

Die Volleys starteten gegen Giesen hochkonzentriert. Das Fehlen der Leistungsträger Sergej Grankin, Benjamin Patch und Jeffrey Jendryk, die allesamt noch auf Länderspielreise sind und am Donnerstag in Berlin zurückerwartet werden, machte sich kaum bemerkbar.

Die Gastgeber hatten unter der variantenreichen Führung von Zuspieler Pierre Pujol anfangs ein paar ansehnliche Spielzüge in ihrem Repertoire. Moritz Reichert und Samuel Tuia konnten sich immer wieder gegen den Block der Giesener punktebringend durchsetzen. Zudem erwies sich Nationalspieler Julian Zenger, ein Neuzugang von den United Volleys Frankfurt, auf der Liberoposition als sehr stabil in der Annahme.

Unter dem permanenten Druck der BR Volleys leisteten sich die Grizzlys Giesen letztlich zu viele Eigenfehler, um dem Geschehen den eigenen Stempel aufdrücken zu können. Auch eine 16:12-Führung zur zweiten Technischen Auszeit im dritten Satz nutzte den Gästen nichts. In Kessel und John Thomas Hatch hatte Volleys-Trainer Cedric Enard frische Kräfte eingewechselt, die mithalfen, den Volleys einen vierten Satz zu ersparen.