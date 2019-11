Berlin (dpa/bb) - Die Zwischenbilanz der Berlin Volleys kann sich sehen lassen. Alle neun Pflichtspiele in dieser Saison hat die Mannschaft gewonnen, davon sechs sogar ohne Satzverlust. Doch Manager Kaweh Niroomand warnt nach dem 3:0 (25:21, 25:16, 25:20)-Erfolg im Bundesliga-Heimspiel gegen die SVG Lüneburg am Mittwoch vor aufkommender Euphorie: "So einfach, wie es das Ergebnis glauben lässt, war das Spiel für uns nicht."

Niroomand hält Lüneburg weiter für einen ernsthaften Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft. "Diese Mannschaft wird in der Rückrunde stärker sein als jetzt", prognostiziert der Volleys-Manager. Nach den Eindrücken vom Mittwoch beurteilt er die Niedersachsen als "äußerst unbequemen Gegner, der besonders in der Annahme seine Stärken hat".

Aber auch die BR Volleys sind noch längst nicht an ihrem Limit, auch wenn Spieler wie Moritz Reichert, Benjamin Patch und Libero Julian Zenger gegen Lüneburg teilweise mit spektakulären Aktionen für Glanzpunkte sorgten. "Wir befinden uns praktisch immer noch in einer Vorbereitungsphase", sagte Niroomand. Aufgrund vieler Abstellungen von Spielern für Nationalmannschaften hatten die BR Volleys erst nach den ersten beiden Saisonspielen ihren Kader komplett beisammen.

Dass die Volleys wegen der körperlichen Belastung der Nationalspieler in ein Leistungstief fallen könnten, fürchtet Niroomand nur bedingt. "Davor haben wir schon vor der Saison gewarnt", sagte er, "aber andererseits hat unser Trainer genügend Alternativen auf der Bank, um einigen Spielern auch mal eine Pause zu gönnen."