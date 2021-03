Von Sebastian Winter, Herrsching

Sie sind am Sonntag dann doch nicht zum Kloster Andechs gepilgert, so wie sie es eigentlich vorgehabt hatten. Das Wetter war einfach zu schlecht. So klang die Saison von Herrschings Volleyballern eher pragmatisch bei einem gemeinsamen Essen in ihrer Nikolaushalle aus. Verdaut war die so bittere 2:3-Niederlage gegen Lüneburg vom Vorabend und das damit verbundene Aus im Playoff-Viertelfinale aber nicht. Es dürfte auch noch ein paar Tage dauern, bis bei den WWK Volleys vom Ammersee die positiven Seiten dieser Spielzeit überwiegen werden. Vielleicht ja im Abschlusstraining am kommenden Donnerstag, in dem Trainer Max Hauser seine Spieler mal die Rollen auf dem Feld tauschen lassen - und beispielsweise Mittelblocker als Zuspieler einsetzen - will. Aber momentan sagt auch der 37-Jährige: "Ich bin schon ausgepowert."

Den erstmaligen Einzug ins Playoff-Halbfinale hatten die Herrschinger in zwei dramatischen fünften Sätzen verpasst, sie hatten dort zu wenig Erfahrung, zu viel Pech und vor allem zu schlechte Nerven, um die abgebrühten Norddeutschen bezwingen zu können. Genauso war es ihnen schon im DVV-Pokal-Halbfinale gegen Königs Wusterhausen gegangen, als sie im fünften Satz mehrere Matchbälle vergaben und nach einem epischen Schlussakt und vielen Wendungen ihre Endspiel-Premiere verpassten.

"Letztlich war es eine geile Saison, Platz vier in der Hauptrunde ist ein riesen Erfolg."

Wenn man seine beiden Saisonziele auf diese Art und Weise verpasst, hinterlässt das Spuren, bei den Spielern, beim Trainer, bei den Fans, von denen am Samstag wieder ein paar als Zaungäste durchs Hallenfenster der Nikolaushalle geschaut und viele das Spiel am Livestream verfolgt hatten. Aber Hauser sagt auch: "Letztlich war es eine geile Saison, Platz vier in der Hauptrunde ist ein riesen Erfolg." Er ist zugleich das beste Hauptrunden-Ergebnis der Herrschinger seit ihrem Erstliga-Aufstieg vor sieben Jahren.

Die Mannschaft hat sich in dieser Zeit stetig in kleinen Schritten verbessert, die Platzierungen in der Tabelle zeigen das. Viermal standen die Volleys seither im Pokal-Halbfinale, fünfmal im Playoff-Viertelfinale. Herrsching hat sich im guten Mittelfeld der Liga etabliert, fehlt nur noch der nächste Schritt, also doch mal ins Pokalfinale oder Playoff-Halbfinale vorzustoßen. Für diesen Plan wird sich das Gesicht der Mannschaft aber auf einigen Positionen verändern. "Sie ist jetzt seit zwei Jahren so zusammen, es ist daher gut, wenn ein bisschen frischer Wind reinkommt. Aber das Skelett des Teams bleibt bestehen", sagt Hauser.

Die Mittelblocker Luuc van der Ent und Iven Ferch bleiben eine weitere Saison am Ammersee, mit dem dritten Blocker, Dorde Ilic, befindet sich der Klub "in guten Gesprächen", wie der Trainer sagt. Auch Libero Ferdinand Tille, den emotionalen Fixpunkt in Annahme und Abwehr, der gegen Lüneburg schon fast zu emotional auf dem Feld herumsprang, planen sie am Ammersee weiterhin ein. Im Falle des 165-maligen Nationalspielers Tille wird gerade gar an einer langfristigen Lösung gebastelt. Der 32-Jährige soll künftig auch weiterhin Abwehrchef sein, aber neben dem Feld mehr und mehr Managertätigkeiten übernehmen, Gespräche laufen diesbezüglich. Sein Bruder Johannes, als Zuspieler der Stratege des Herrschinger Spiels, hat Hauser zufolge eine Ausstiegsklausel im Vertrag, könnte also zu einem anderen Klub wechseln - wenn dieser eine entsprechende Ablösesumme zahlt. Bei weiteren Schlüsselspielern, wie dem im zweiten Spiel gegen Lüneburg so starken Diagonalmann Jalen Penrose oder Außenangreifer Jori Mantha, ist die Zukunft ebenfalls noch unklar. "80 oder 90 Prozent des Kaders habe ich schon im Kopf", sagt Hauser. Eigentlich ist das ziemlich viel für einen Ausgepowerten.