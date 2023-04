Die Erstliga-Volleyballer des TSV Haching München sind im Playoff-Viertelfinale ausgeschieden. Nachdem der krasse Außenseiter bereits sein erstes Spiel der Best-of-three-Serie bei den Berlin Recycling Volleys mit 0:3 verloren hatte, unterlag die Mannschaft von Trainer Bogdan Tanase am Sonntagabend auch im zweiten Duell in Unterhaching mit 0:3 (18:25, 20:25, 13:25). Vor allem in den ersten beiden Sätzen boten die Hachinger den rund 600 Zuschauern eine sehr ansprechende Leistung und brachten den deutschen Meister und Pokalsieger mehrmals in Schwierigkeiten. Am Ende setzte sich aber die wesentlich größere Qualität des Berliner Spitzenensembles gegen die jungen Hachinger um ihren Kapitän Philipp Schumann durch. Haching wird auch weiterhin in der ersten Liga spielen, allerdings ohne den gebürtigen Gießener Schumann, wie TSV-Geschäftsführer Mihai Paduretu sagte: "Er will wieder nach Hause."