Der Pokal habe eben seine eigenen Gesetze, so heißt es gern, wenn es erstaunliche Ergebnisse im Parallelwettbewerb zum Ligabetrieb zu rechtfertigen gilt. Wäre die Niederlage der Erstliga-Volleyballerinnen aus Vilsbiburg im Viertelfinale beim sieglosen Tabellenletzten Suhl am vergangenen Samstag ein solch singulärer, schwer erklärbarer Ausrutscher gewesen, ihr Trainer hätte ihn womöglich auch mit Fassung getragen. Dem war aber nicht so, weshalb Timo Lippuner beim Abpfiff des 2:3 nach über zwei Stunden genervt abwinkte und dabei jeden Muskel anspannte, der sich in seinen Armen befindet, um seinen Ärger irgendwie zu kanalisieren. "Wenn man das Pokalspiel für sich allein betrachtet, kann das mal so ausgehen", sagte er, "aber es war das fünfte Spiel in Folge, das nach demselben Muster ablief."

Dieses Muster beinhalte nicht nur generell fünf Sätze, sondern neben zwei sehr starken Durchgängen immer einen, "in dem wir unabhängig vom Gegner unsere Leistung nicht aufs Parkett bringen". Um das zu veranschaulichen, hatte Lippuner seine Spielerinnen direkt am Sonntag zur Videoanalyse einbestellen wollen, "aber dann hätten sie es als Strafe verstanden". Die sollte sie aber nicht sein, denn Lippuner betonte trotz aller Enttäuschung über das Pokalaus, "dass ich ihnen ja nicht den Willen abspreche".

Allerdings war es nach der dritten Fünf-Satz-Niederlage hintereinander aus seiner Sicht an der Zeit, beim Anspruchsdenken nachzujustieren. Von einem Profi müssten er und auch alle anderen von Fans bis Sponsoren mehr Druckresistenz und taktische Disziplin erwarten dürfen "als von einer Hobbyspielerin, denn dafür trainieren wir zweimal täglich". Deshalb sei er mit etwas Abstand sogar ganz froh, dass sein Team nicht noch knapp gewonnen hatte, "denn das hätte unser Problem überdeckt, dass wir überhaupt in diese Situation kommen. Genau damit müssen wir uns befassen".

Der Spielstatistik war nicht zu entnehmen, wieso Vilsbiburg eigentlich verloren hatte

Konkret bedeutete das eine Marathon-Analyse am Montag: Fast vier Stunden lang sezierte Lippuner mit seinen Spielerinnen jeden einzelnen Ballwechsel der Partie in Suhl. Der Schweizer verglich sein Vorgehen mit einem Helikopter, der nach den Ursachen eines Staus sucht. "Am Ende des Staus sieht man die nicht", sagte er.

So wenig, wie der Spielstatistik zu entnehmen war, wieso Vilsbiburg eigentlich verloren hatte. Dass es sich bei den Ursachen um kein diffuses Problem, sondern viele kleine, aber klar benennbare Einzelaktionen handelt, ist eine gute Grundlage - für viel Arbeit. Denn die Diskrepanz "zwischen Anspruch und Wirklichkeit", wie es Lippuner nannte, betreffe alle Positionen. Der 39-Jährige ist ein akribischer Vor- und Nachbereiter, und man kann nur erahnen, wie sehr es einen wie ihn wurmt, dass sein Team "keinesfalls alles falsch" mache, "aber in entscheidenden Situationen die falsche Entscheidung trifft, obwohl wir das zum Teil anders besprochen haben". Besonders groß fällt die Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und aktuellem Leistungsstand bei jenen Akteurinnen aus, die mit viel Vorschussvertrauen nach Vilsbiburg wechselten - wie bei der ehemaligen Nationalspielerin Lena Möllers. Die 29-Jährige hatte bereits von 2009 bis 2013 in Vilsbiburg gespielt und sollte eigentlich Stabilität und Erfahrung ins Zuspiel und ins Team bringen.

Dies sei "bis jetzt noch nicht eingetroffen", räumte Geschäftsführer André Wehnert ein. Auch Lippuner ist mit Möllers "nicht komplett unzufrieden", hätte aber erwartet, dass der Einspielprozess "mit einer erfahrenen Spielerin schneller geht als mit einer jungen". Die Junge, die 19-jährige Corina Glaab, ist dadurch unerwartet schnell von der etatmäßigen Nummer zwei zu einer gleichwertigen Alternative im Zuspiel aufgestiegen. In Suhl bestritt sie fast das komplette Spiel. Glaab war 2015 auf das Klubinternat gewechselt, Wehnert bescheinigte ihr insbesondere in der vergangenen Saison eine gute Entwicklung; einzig "der Erfahrungsschatz in der Bundesliga" gehe ihr noch ein wenig ab.

Mit Personalfragen wollte sich Lippuner allerdings nicht lange aufhalten. Die Fehlerquellen seien "gut verteilt", alle wüssten nun, was zu tun sei. "Im nächsten Spiel müssen wir liefern", sagte er. Das kann sein Team am kommenden Samstag gegen den Drittletzten Wiesbaden im Grunde nur mit einem klaren Erfolg. Dann wäre auch die Videoanalyse bedeutend kürzer.