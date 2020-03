Beim Stand von 13:4 im zweiten Satz hat es am Dienstagabend für ein paar Minuten danach ausgesehen, als würden die Erstliga-Volleyballerinnen von Rote Raben Vilsbiburg ihren Trainer Lügen strafen: Timo Lippuner hatte den Kampf um Tabellenplatz vier eine Woche zuvor als eher aussichtslos eingestuft - nun schickte sich sein Team an, gegen den Tabellendritten SC Potsdam eine Überraschung zu landen und sich trotz des schweren Restprogramms im Topquartett zu etablieren. Bis zum 18:11 hielt sich diese Hoffnung, dann bröckelte der Widerstand. Bis zum Ende des zweiten Durchgangs gelangen nur vier weitere Punkte, Potsdam hingegen 14. "Ich ärgere mich, dass wir den Satz nicht fertig gespielt haben", sagte Lippuner nach dem 0:3 (15:25, 22:25, 17:25), fügte allerdings hinzu: "Über das gesamte Spiel gesehen muss man einfach anerkennen, dass sie uns in allen Elementen überlegen waren."

Während es zu Saisonbeginn große tagesformabhängig bedingte Leistungsschwankungen gegeben hatte, zeigte die Formkurve mit drei Erfolgen in Serie zuletzt nach oben. Potsdam markierte mit seinem Gastspiel allerdings eine deutliche sportliche Grenze, über die das Team aus Niederbayern diese Saison nach aktuellem Stand nicht hinauskommt. Gegen die besten drei Teams der Liga - Schwerin, Stuttgart und Potsdam - holte Vilsbiburg aus fünf Spielen einen Punkt, das zweite Duell mit Stuttgart steht am Samstag an. "Gegen Straubing und Wiesbaden haben wir durchgängig Druck gemacht, aber das müssen wir eben auch gegen die guten Gegner abrufen", sagte Kapitänin Lena Möllers.

Detailansicht öffnen Jubel von kurzer Dauer: Vilsbiburgs Bundesliga-Volleyballerinnen führten im zweiten Satz deutlich, verloren am Ende aber doch gegen Potsdam. (Foto: imago images/osnapix)

Lippuner betrachtete den Spielausgang dennoch nicht als Resultat eines mentalen Problems, sondern als Reaktion auf die Stärke des Gegners. "Man hat gesehen, warum Potsdam nicht mit uns zusammen in diesem extrem engen Mittelfeld hängt, die haben aufs Parkett gebracht, was sie bisher ausgezeichnet hat", sagte der Schweizer. Seine Spielerinnen hielten in ihren besten Phasen trotz großer Probleme bei der Angriffseffizienz vor allem in den defensiven Elementen Block und Feldabwehr dagegen. Potsdam erzeugte aber mit Ausnahme der ersten Hälfte des zweiten Durchgangs permanent massiven Druck in Angriff und Aufschlag. "Wir wollten es dann besonders gut machen", analysierte Lippuner, "und dann fängt der Zirkus an: Es passieren Fehler, daraus resultiert Unsicherheit." Irgendwie habe es Potsdam geschafft, "uns so den Zahn zu ziehen, dass wir im zweiten Satz nicht daran geglaubt haben, dass wir es schaffen können".

Auch im dritten Durchgang wiederholte sich dieses Bild: Vilsbiburg hielt mit und bot sehenswerten Volleyball. Auch hier war den Spielerinnen mit zunehmender Spieldauer jedoch anzusehen, dass sie vor heimischer Kulisse ihr Möglichstes gaben, aber nicht davon überzeugt waren, dass das zum Erfolg führen würde. Das Grundgefühl in den wenigen Situationen, in denen Potsdam zu packen war, sei nicht "gib mir den Ball, ich mach ihn tot", sondern "oh, oh, oh, hoffentlich schaffen wir das" gewesen, haderte Lippuner.

Vilsbiburgs restliches Saison-Programm Hauptrunde: 07.03.20: Stuttgart - Vilsbiburg 14.03.20: Vilsbiburg - Aachen Playoffs zur Meisterschaft: 17. März: Viertelfinals Halbfinals noch offen ab 21. April: Best-of-five-Serie (bis max. 5. Mai)

Sollte Potsdam in den Playoffs Vilsbiburgs Viertelfinale-Gegner werden, müsse sein Team deutlich weniger Eigenfehler produzieren und diesen Respekt ablegen. "Wir dürfen dann nicht an deren Stärke verzweifeln, sondern müssen uns darauf besinnen, dass wir auch Stärken haben", forderte Lippuner.

In den letzten beiden noch ausstehenden Spielen der Hauptrunde in Stuttgart und gegen den Siebten Aachen hat es Vilsbiburg allerdings noch selbst in der Hand, zumindest Fünfter zu werden oder trotz des schwereren Restprogramms gegenüber dem derzeit Fünften Dresden sogar Vierter zu bleiben. Damit würde das Team Potsdam, das bereits mindestens Dritter ist, zunächst aus dem Weg gehen. Gegen alle potenziellen Gegner für den Vierten oder Fünften des Klassements steht in dieser Saison schon mindestens ein Erfolg in der Statistik.