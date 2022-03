Von Sebastian Winter

Am Freitagabend bildete sich in Sendling ein veritabler Stau vor dem Parkplatz des Audi Domes, alleine das ist ja in Pandemiezeiten schon gewöhnungsbedürftig vor Spielen in der eigentlich dem FC Bayern München vorbehaltenen Halle. Dabei spielte ja nicht mal der deutsche Basketball-Pokalsieger um Vladimir Lucic, sondern die WWK Volleys aus Herrsching in ihrer neuen, großstädtischen Heimstätte. Etwas mehr als 2000 Zuschauer waren zu ihrem zweiten Playoff-Viertelfinalspiel gegen den VfB Friedrichshafen gekommen, Heimspiel-Rekord. Es ist Jahrzehnte her, dass bei einem Volleyballspiel in München mal so viele Fans waren - mit Ausnahme des 21. Oktober 2012, beim Duell von Generali Haching gegen Berlin in der Olympiahalle.

Der Abend versprach aber auch spannend zu werden, Herrsching hatte Friedrichshafen im ersten Spiel der Best-of-three-Serie auswärts überraschend mit 3:2 düpiert. Ein weiterer Sieg nun in München - und der Klub vom Ammersee hätte zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Meisterschafts-Halbfinale gebucht. Doch Friedrichshafens Profis, die mit dem Rücken zur Wand standen, hatten offenbar etwas gegen diesen schön ausgearbeiteten Plan. Sie gewannen das Duell mit 3:0 (25:16, 25:20, 27:25) und ließen dem Außenseiter diesmal kaum eine Chance. So kommt es nun am nächsten Samstag in Neu-Ulm, wo Friedrichshafen in dieser Saison mangels eigener Spielhalle seine Heimpartien austrägt, zum Entscheidungsspiel.

Im dritten Satz verliert Friedrichshafen fast die Nerven

Herrsching spielte in den ersten beiden Sätzen anfangs gut mit, im zweiten führten sie immerhin 8:5. Doch dann wirkten die Oberbayern jeweils zu unentschlossen, um mit den diesmal sehr konzentriert wirkenden und im Angriff überaus kompromisslosen Friedrichshafenern mithalten zu können. Immerhin kamen sie im zweiten Satz nach einem Sechs-Punkte-Rückstand noch auf 20:23 heran.

In der folgenden Zehn-Minuten-Pause versuchte Trainer Max Hauser seine Mannschaft neu zu justieren. Sie startete wie in den ersten beiden Sätzen stark, führte 9:7, beim 10:9 bekam Außenangreifer Tim Peter eine gelbe Karte. Libero Ferdinand Tille schrie, animierte das Publikum, wie im ersten Spiel in Neu-Ulm wollten sie den Gegner nun auch mit Emotionen bekämpfen. Und am Ende wankte der VfB tatsächlich. Aus einer 24:21-Führung wurde noch ein 24:24, doch Friedrichshafen, das vor knapp zwei Wochen gegen die SVG Lüneburg seinen 17. DVV-Pokaltitel gewonnen hatte, behielt die Nerven. Herrschings Jonas Kaminski schlug den letzten Ball ins Netz.

Immerhin in der Kategorie Stimmung und Zuschaueraufkommen hatte Herrsching die Friedrichshafener deutlich ausgestochen: Zum ersten Viertelfinalspiel waren gerade einmal 268 Fans in deren ungeliebte Ausweichhalle nach Neu-Ulm gekommen.