Friedrichshafens Volleyballer haben durch einen hart erkämpften 3:1-Erfolg gegen die SVG Lüneburg ihren insgesamt 17. Titel im DVV-Pokal gewonnen. Vor 3425 Zuschauern in Mannheim, wo das Pokalfinale der Frauen und Männer seit 2016 stattfindet, entwickelte sich ein enges Spiel zwischen dem VfB und den Niedersachsen. Friedrichshafen gewann den ersten Satz, Lüneburg den zweiten, der dritte Durchgang war sehr ausgeglichen, bis Friedrichshafens Außenangreifer Luciano Vicentin bei eigener 25:24-Führung der entscheidende Einerblock gelang. Lüneburg kämpfte sich im vierten Satz zurück, verlor aber trotz eines großen Vorsprungs den Faden - und die Partie. Für Lüneburg wäre es der erste Titel der Vereinsgeschichte gewesen. Das Frauenfinale zwischen Allianz MTV Stuttgart und dem Dresdner SC war kurzfristig wegen zu vieler Corona-Fälle bei den Dresdnerinnen abgesagt worden. Als Ersatz holten die in dieser Saison noch ungeschlagenen Stuttgarterinnen in Mannheim ihre pandemiebedingt ausgefallene Ligapartie gegen den VC Wiesbaden nach, die sie 3:1 gewannen.