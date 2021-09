Italiens Volleyballerinnen sind zum dritten Mal Europameisterinnen. Im Finale am Samstag in Belgrad setzte sich die Mannschaft von Trainer Davide Mazzanti 3:1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:11) gegen die Titelverteidigerinnen aus Serbien durch. Ihre ersten EM-Titel hatten Italiens Volleyball-Frauen 2007 und 2009 gewonnen. Die deutsche Auswahl hatte bei dem Turnier, das in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Rumänien ausgetragen wurde, erstmals seit 2005 das Viertelfinale verpasst. Die mit dem Ziel Halbfinale angetretene Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag vor einer Woche in Plowdiw in Bulgarien gegen die Niederlande (1:3). Diese verlor später das Spiel um Platz drei gegen die Türkinnen 0:3 (20:25, 19:25, 23:25), die sich bei einer EM zum dritten Mal die Bronze sicherten.