So gesehen überrascht es nicht, dass sich der Innenverteidiger Kevin Vogt am Samstag den Ball zum Elfmeter schnappte, um Union Berlin gegen Borussia Dortmund mit 1:0 in Führung zu bringen. Er wusste ja, dass er fast genau die ominösen zehn Jahre auf ein Tor in der Bundesliga wartete, und er wusste auch, dass er letztmals eben gegen diesen BVB getroffen hatte, damals noch für den 1. FC Köln. Es folgten 275 Spiele ohne eigenen Treffer. So lange wie der 33-Jährige musste noch nie ein Feldspieler der Fußball-Bundesliga auf sein nächstes Tor warten.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Vogt mit 33 Jahren (bzw. 23 zu Beginn der Zehnjahresfrist) noch relativ jung ist. Querschnittsstudien belegen, dass verschiedene Lebensspannen gefühlt unterschiedlich schnell vergehen. Grob: Je jünger man ist, desto länger fühlt sich eine Dekade an. Wenn die Teilnehmer nach den vergangenen zehn Jahren gefragt wurden, ergaben sich relevante Unterschiede zwischen Jüngeren und Älteren – nämlich Korrelationen von 0,21 bis 0,30 zwischen dem Alter und dieser Einschätzung, was für Vogt bedeutet: Seine torlosen Jahre fühlten sich für ihn persönlich echt lang an.