Interview von Martin Schneider und Philipp Selldorf, Frankfurt

Samstagabend (21 Uhr) spielt die deutsche Nationalmannschaft in Lyon gegen Frankreich, am kommenden Dienstag in Frankfurt gegen die Niederlande - zwei Spiele, die für die EM-Stimmung im Land entscheidend sein können. Ausgerechnet vor den Duellen mit diesen beiden Schwergewichten hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen beinahe experimentellen Kader nominiert. Sechs Neulinge sind dabei, etablierte Kräfte wie Leon Goretzka oder Mats Hummels fehlen. Die Lage müsste also angespannt sein beim Deutschen Fußball-Bund. Doch Rudi Völler, seit einem Jahr Sportdirektor des Verbandes, wirkt zuversichtlich, fast schon optimistisch. Er empfängt bei Sonnenschein im neuen lila-schwarzen Trainingsanzug des DFB.