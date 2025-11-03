Kometenhafte Aufstiege, das lehrt die Geschichte des Sports und des Fußballs im Besonderen, enden nicht selten dramatisch schnell im Sternenstaub. Und dann gibt es die schleichenden Aufsteiger, die erst niemand kommen sieht und die dann im Stillen wachsen, begleitet von der allgemeinen Skepsis. Irgendwann sind sie da. Und leuchten hell.
PSG empfängt den FC BayernVitinha, der Flüssigmacher
Lesezeit: 5 Min.
Neymar und Messi sind Geschichte bei Paris Saint-Germain: Heute läuft im Mittelfeld des Champions-League-Siegers alles über einen portugiesischen Mittelfeldspieler. Glamourfrei. Der FC Bayern dürfte genau deshalb gewarnt sein.
Von Oliver Meiler, Paris
Neuwahlen beim DFB:Frauen? Müssen leider wieder gehen
Kurz vor dem DFB-Bundestag versucht sich Präsident Bernd Neuendorf als Förderer des Frauenfußballs zu inszenieren. Dabei ruft gerade ein Thema Kritik hervor: der Umgang mit den Frauen bei der Besetzung des künftigen Präsidiums.
