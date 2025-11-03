Zum Hauptinhalt springen

PSG empfängt den FC BayernVitinha, der Flüssigmacher

Lesezeit: 5 Min.

Vitinha dirigiert das Spiel der Pariser, er gibt die Einsätze vor, das Tempo, er justiert ständig das Gleichgewicht neu.
Vitinha dirigiert das Spiel der Pariser, er gibt die Einsätze vor, das Tempo, er justiert ständig das Gleichgewicht neu. (Foto: Icon Sport/Imago)

Neymar und Messi sind Geschichte bei Paris Saint-Germain: Heute läuft im Mittelfeld des Champions-League-Siegers alles über einen portugiesischen Mittelfeldspieler. Glamourfrei. Der FC Bayern dürfte genau deshalb gewarnt sein.

Von Oliver Meiler, Paris

Kometenhafte Aufstiege, das lehrt die Geschichte des Sports und des Fußballs im Besonderen, enden nicht selten dramatisch schnell im Sternenstaub. Und dann gibt es die schleichenden Aufsteiger, die erst niemand kommen sieht und die dann im Stillen wachsen, begleitet von der allgemeinen Skepsis. Irgendwann sind sie da. Und leuchten hell.

Zur SZ-Startseite

Neuwahlen beim DFB
:Frauen? Müssen leider wieder gehen

Kurz vor dem DFB-Bundestag versucht sich Präsident Bernd Neuendorf als Förderer des Frauenfußballs zu inszenieren. Dabei ruft gerade ein Thema Kritik hervor: der Umgang mit den Frauen bei der Besetzung des künftigen Präsidiums.

SZ PlusVon Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite