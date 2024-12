Nach dem Ärger beim Ballon d’Or darf Vinícius Júnior doch noch jubeln. Der Brasilianer wurde beim Gala-Dinner des Weltverbandes Fifa in Doha zum Weltfußballer geehrt und trat die Nachfolge von Superstar Lionel Messi an. Im Oktober hatte er beim Ballon d’Or noch dem spanischen Europameister Rodri den Vortritt lassen müssen, was große Verstimmungen bei seinem Klub Real Madrid ausgelöst hatte. „Es schien unmöglich für mich, hier auf dieser Bühne anzukommen. Ich komme aus einem kleinen Ort, nahe an Armut und Kriminalität. Jetzt bin ich hier“, sagte Vinícius Júnior, der mit 48 Punkten vor Rodri (43) und Ex-BVB-Star Jude Bellingham (37) gewann.