Dürften die nominierten Spieler noch schnell ein paar aktuelle Werbespots senden, um die am Montag stattfindende Kür für die Vergabe des „Ballon d’Or“ zu beeinflussen, hätte es Vini jr. nicht leicht mit der Auslese für den Zusammenschnitt: Drei Tore hat er beigesteuert zum 5:2-Sieg, dazu das besagte schlüsselhafte Duell mit dem armen Ryerson sowie etliche rasante Sequenzen, in denen seine Impulse und seine Schlagkraft zum Ausdruck kamen. Beim Gros des Publikums würde so ein Best-of-Vini-Spot vermutlich mehr zünden als die Bilder, die seine Konkurrenten anzubieten hätten. Kandidaten wie der Spanier Rodri, der Norweger Erling Haaland oder der Rheinländer Florian Wirtz stehen ihm zwar als großartige Fußballer nicht nach, aber ihre Art von Popkultur lässt sich nicht so wirkungsvoll inszenieren, sie ist entweder ein Stück zu subtil, zu monoton oder zu filigran.

Auch Ronaldo ließ einen öfter rätseln, ob man ihn anerkennen oder ablehnen möchte

Der Ball, den Uefa und das Magazin France Football vergeben, ist nicht zufälligerweise so golden wie das Kalb, um das damals die undankbaren Israeliten tanzten, als Moses auf dem Berg Sinai zu tun hatte. Der Rummel um den Ballon d’Or ist eine Feier der Eitelkeit. Seine nun stattfindende 68. Ausgabe ist dennoch ein Meilenstein, denn zum ersten Mal seit 21 Jahren stehen weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo auf der Vorschlagsliste. Von Neymar jr., zwischenzeitlich der Dritte im Bunde der größten Weltstars, ist schon länger keine Rede mehr.

Ob Vinícius jr. – sportlich gesehen – eine ähnliche Ära prägen kann wie Messi & Ronaldo? Vielleicht. Er ist erst 24 Jahre alt, seine Kapazitäten als Flügelstürmer und Torjäger sind enorm (was er nicht nur in ungleichen Zweikämpfen mit Emre Can bezeugt), beim passenden Klub spielt er sowieso, extrovertiert ist er auch. Dass er Kontroversen auslöst, muss seiner Geltung nicht schaden. Auch Ronaldo ließ einen öfter rätseln, ob man ihn anerkennen oder ablehnen möchte – oder bei seinen Freistößen über ihn lachen sollte. Wo Ronaldo aber bloß wehleidig oder affektiert auftrat, da fällt Vinícius durch den Hang zur Unsportlichkeit und zum Falschspiel auf. Selbst seine berechtigten Klagen über rassistische Beleidigungen in Spanien riefen öfter den Einwand hervor, er sei durch seine Provokationen auch selbst schuld – unabhängig davon, dass dies keine Diskriminierungen rechtfertigt. „Er wirft mit Steinen auf sein eigenes Dach“, hat einmal der Ex-Real-Profi Predrag Mijatovic gesagt. Andererseits: Ohne seine Dachschäden wäre er vielleicht bloß ein erstklassiger Flügelstürmer.