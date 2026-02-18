Dass es kein normales Spiel gewesen sein konnte, war schon an der Nachspielzeit abzulesen, die auf der Anzeigentafel erschien, als der Schiedsrichter abpfiff. Dreizehn Minuten, sieben Sekunden. Und allein das, was in dieser Extra Time der Champions-League-Playoff-Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid geschah, hätte genug Stoff für ausufernde Betrachtungen hergegeben. Zum Beispiel: dass Aurélien Tchouaméni, Mittelfeldspieler Madrids, nach dem Versuch, einen Eckball auszuführen, entsetzt zum Referee lief und ihm einen Premium-Vaporizer reichte, der von den Rängen auf den Rasen geworfen worden war, im Wert von Dutzenden Euro.
Rassismus-Zwischenfall um Vinícius Jr.Der nächste atemberaubende Eklat
Lesezeit: 5 Min.
Vinícius erzielt ein Traumtor, gerät mit dem Publikum aneinander und wird von einem Gegenspieler beleidigt, den Kylian Mbappé danach einen „verdammten Rassisten“ nennt: Reals 1:0 bei Benfica verkommt zur Randgeschichte eines denkwürdigen Abends.
Von Javier Cáceres
Vinícius Jr. bei Real Madrid:Nur noch Komparse statt der neue Pelé
Im Vorjahr war Angreifer Vinícius Jr. eine herausragende Figur bei Real Madrid. Jetzt ist er in der Hierarchie weit nach unten gerutscht – und muss ob seines Verhaltens befürchten, auch noch die letzten Sympathien zu verspielen.
Lesen Sie mehr zum Thema