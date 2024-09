Kommentar von Claudio Catuogno

Xabier Alonso Olano ist 1981 in der baskischen Provinz Gipuzkoa geboren, Vincent Jean Mpoy Kompany 1986 in Ukkel, Belgien. Der Zufall musste einige Wendungen schlagen, ehe die beiden am Samstag als Trainer der deutschen Erstligamannschaften aus Leverkusen und München nebeneinander an der Seitenlinie standen. Andererseits: Wendungen, Abzweigungen und die ein oder andere Sackgasse gehören im Leben dazu. Welchem höheren Plan etwa sollte es folgen, dass Julian Nagelsmann, der einst beim FC Augsburg II in der fünften Liga von einem gewissen Thomas Tuchel trainiert wurde, nun mit 37 Jahren deutscher Bundestrainer ist, nachdem er beim FC Bayern durch Thomas Tuchel ersetzt wurde?