Vor dem Bundesliga-Derby gegen die Roten Raben Vilsbiburg ist der Einsatz vieler Straubinger Volleyballerinnen fraglich. Unter anderen laboriert Samantha Cash noch an einer Entzündung im Knie. "Unsere medizinische Abteilung arbeitet auf Hochtouren, um alle Spielerinnen fit zu bekommen", sagte Nawaro-Trainer Bart-Jan van der Mark und versprach: "Wir haben aktuell zwar ein ordentliches Puzzle, das wir zusammensetzen müssen. Aber egal wer auf dem Feld stehen wird, wird alles geben für das bestmögliche Ergebnis." Klar ist, dass am Samstagabend (19.30 Uhr) einmal mehr die Roten Raben mit der früheren Straubinger Zuspielerin Magdalena Gryka die Favoritenrolle im Derby innehaben.

Und deren Trainer Florian Völker nimmt diese Rolle vor dem Gastspiel des Bundesliga-Neunten beim Elften auch an: "Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen." Vor allem die Straubinger Diagonalangreiferin Marie Hänle gelte es hierfür "in den Griff zu bekommen". Bei den Vilsbiburgerinnen steht Kapitänin Jodie Guilliams erstmals nach ihrem Anfang November erlittenen Bänderriss wieder im Kader. Für die Startformation kommt sie noch nicht infrage, wohl aber für den einen oder anderen Kurzeinsatz. Läuft alles nach Plan, soll die 24-Jährige in der wichtigen Partie gegen den Tabellenachten USC Münster wieder voll angreifen. In den kommenden Wochen wollen die Roten Raben in der Tabelle deutlich Boden gutmachen: Nach dem Match in Straubing steht zum Vorrundenabschluss am Mittwoch, 29. Dezember, das Heimspiel gegen Münster an, ehe zum Rückrundenauftakt eine Woche später der Tabellenletzte Neuwied in der Ballsporthalle gastiert.