Vierschanzentournee:Kobayashi fliegt Wellinger davon

Von Volker Kreisl, Bischofshofen

Solange Andreas Wellinger seinen Humor behält, ist er in guter Form. Noch am Anfang, nach der Qualifikation der vierten Station der Vierschanzentournee war der Chiemgauer bei üblich rosiger Laune. Eigentlich hatte er seine Sprünge dabei viel zu kurz gesetzt. Andere Skispringer würden an den Reportern vorbeistapfen, Wellinger aber kann nicht anders. Er sagte: "Ich war viel zu spät." Dann fuhr er fort: "Bin voll am Schanzentisch vorbeigefahren." Und gab sich schließlich selbst einen Rat: "Ich muss noch schnell zu Ikea fahren und einen längeren Tisch kaufen."