Vierschanzentournee:"Leicht fliegt leichter"

Als Renndirektor des Internationalen Skiverbands Fis stand Walter Hofer 28 Jahre lang auf den Türmen der Skisprungschanzen. Der Kärntner hat in dieser Zeit mit seinem Team jene neue Form des Skispringens entwickelt, mit der dieser Traditionssport sicherer wurde und zugleich faszinierend blieb. Hofer, 64, studierte Sportwissenschaften und arbeitete später zunächst als Trainer. Das komplexe Skispringen anderen zu erklären, war stets sein Anliegen, weshalb er beim Interview in Engelberg im Block des Fragestellers wiederholt Skizzen mit kleinen Skispringern anfertigt. Nach dieser Saison übergibt Hofer seinen Posten an den Italiener Sandro Pertile.