Domen Prevc schaute sich die Trophäe an, fast verliebt, es ist ja auch ein besonderes Stück. Den „Wastl“ nennen sie den Pokal hier beim Skiclub Partenkirchen, der das Neujahrsspringen auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen organisiert. Es ist ein holzgeschnitzter Skispringer, entworfen vom Bildhauer Sepp Kleisl, der zugleich Teil des legendären Partenkirchener Skispringer-Dreigestirns Kleisl, Franz Dengg und Sepp Hohenleitner war. Nur der Sieger des Neujahrsspringens erhält diesen hübschen Pokal, der jedes Wohnzimmer schmücken würde – nun auch das des bisher so dominierenden 26-jährigen Slowenen.
VierschanzentourneePrevc macht mit der Konkurrenz, was er will
Lesezeit: 3 Min.
„Es ist krass, wenn man sieht, wie groß der Abstand ist“: Der Slowene Domen Prevc gewinnt auch das Neujahrsspringen deutlich. Den Gegnern bleibt vorerst nur Bewunderung.
Von Sebastian Winter, Garmisch-Partenkirchen
