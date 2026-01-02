Zum Hauptinhalt springen

MeinungSkispringenWer Materialdoping betreibt, muss mit den harten Folgen leben können

Kommentar von Sebastian Winter

Zu langer Anzug: Norwegens Halvor Egner Granerud zählt zu den Athleten, die vom Skiweltverband bestraft wurden.
Zu langer Anzug: Norwegens Halvor Egner Granerud zählt zu den Athleten, die vom Skiweltverband bestraft wurden. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)

Man wird den Eindruck nicht los, dass manche Teams bei der Vierschanzentournee weiterhin versuchen zu tricksen.

Vagul Kaimar aus Estland. Fatih Arda Ipcioglu aus der Türkei. Jason Colby aus den USA. Timi Zajc aus Slowenien. Halvor Egner Granerud aus Norwegen. All dies sind Skispringer, die bei den beiden ersten Wettbewerben der Vierschanzentournee in Oberstdorf und vor allem in Garmisch-Partenkirchen disqualifiziert wurden. Weil sie Anzüge trugen, die nicht den Regeln entsprachen.

Vierschanzentournee
:Der Materialkontrolleur, der gerade zum Hauptdarsteller wird

Mathias Hafele war selbst Skispringer, jetzt kontrolliert er die Anzüge der Weltcup-Springer – und erklärt, wenn mal wieder einer disqualifiziert wird. Ein Besuch im Equipment-Control-Raum.

SZ PlusVon Sebastian Winter

