Vagul Kaimar aus Estland. Fatih Arda Ipcioglu aus der Türkei. Jason Colby aus den USA. Timi Zajc aus Slowenien. Halvor Egner Granerud aus Norwegen. All dies sind Skispringer, die bei den beiden ersten Wettbewerben der Vierschanzentournee in Oberstdorf und vor allem in Garmisch-Partenkirchen disqualifiziert wurden. Weil sie Anzüge trugen, die nicht den Regeln entsprachen.
MeinungSkispringenWer Materialdoping betreibt, muss mit den harten Folgen leben können
Kommentar von Sebastian Winter
Lesezeit: 3 Min.
Man wird den Eindruck nicht los, dass manche Teams bei der Vierschanzentournee weiterhin versuchen zu tricksen.
