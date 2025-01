Die deutschen Skispringer haben bei der nächsten österreichischen Vierschanzentournee -Party enttäuscht. Pius Paschke belegte bei der spektakulären Flugshow von Sieger Stefan Kraft und seinen Teamkollegen am Bergisel in Innsbruck als bester Deutscher den achten Platz.

Der Tournee-Gesamtsieg ist für das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher längst unerreichbar und auch das Podest rückt in immer weitere Ferne. Paschke sprang 128,5 und 123,5 Meter weit. Auf Sieger Kraft verlor er 23 Punkte.

„Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Die anderen springen einfach extrem gut aktuell“, sagte Paschke in der ARD: „Bei mir fehlt ein bisschen was. Die Leichtigkeit ist nicht ganz so da.“

Zweiter wurde der Österreicher Jan Hörl vor seinem Landsmann Daniel Tschofenig. Die drei dominierenden Österreicher belegen auch die ersten drei Plätze der Tournee-Gesamtwertung – mit nun Kraft an der Spitze. Dass eine Nation nach dem Event das komplette Podest besetzt, gab es bislang erst dreimal in 72 Tournee-Ausgaben.