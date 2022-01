Vierschanzentournee:Wurschtigkeit als Trumpf

Vierschanzentournee

Kobayashi segelt mit Autopilot

Der letzte verbliebene Tournee-Favorit Ryoyu Kobayashi befindet sich vor dem dritten Springen in Innsbruck in einer überragenden Form. Das liegt an der Arbeit der vergangenen Jahre - und an dunklen Nächten im Norden Finnlands. Von Volker Kreisl