Vierschanzentournee„Die Slim-Fit-Hose wäre für die Luftfahrt nicht so prickelnd“

Seit dem Skandal um die norwegischen Skispringer bei den Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim steht der Anzug im Fokus. Damals hatten Cheftrainer Magnus Brevig und andere Teammitglieder, wie ein heimlich gedrehtes Video enthüllte, während der WM nachträglich ein steifes Band in einen Anzug eingenäht, um dessen Fläche zu vergrößern – ein klarer Verstoß gegen die Regeln. Trainer und Sportdirektor traten zurück, die Springer Marius Lindvik und Johann André Forfang saßen im Sommer eine dreimonatige Sperre ab. Was hat sich seither geändert im Reglement, wie entsteht ein Anzug überhaupt, wie werden die Kontrollchips eingenäht – und warum lässt es sich in Baggyhosen schlecht springen? Fragen an den deutschen Anzugexperten und leitenden Skisprung-Nachwuchstrainer Christian Winkler, 56.

SZ: Herr Winkler, Skispringer sprechen oft vom Gesamtsystem, das entscheidend ist. Was heißt das?

Christian Winkler: Sie meinen Körper, Geist, Material, Sprungenergie, Fitnesslevel plus die Bewegungsempfindung. Für den kurzen Ablauf im Skispringen prasseln auf die Sportler extrem viele Einflüsse ein, und sie müssen in Bruchteilen von Sekunden reagieren. Sie fahren mit 90 km/h an, fliegen mit 120 km/h durch die Luft, und in diesen fünf Sekunden Flugphase müssen sie auf jedem Meter das Richtige tun. Weil gerade viel von der Krise bei Karl Geiger und Andreas Wellinger die Rede ist: Dort passt dieses Puzzle gerade nicht zusammen. Da ist es nicht nur der Anzug, man muss an die Basis. Das Gefühl, der Geist, der Körper, das Material müssen wieder in der Balance sein. Eine sehr knifflige Aufgabe.

Was hat der Anzug in dieser Hinsicht für eine Bedeutung?

Das ist mittlerweile im Grunde schon ein Sportgerät. Der Anzug umgibt den Körper, er erhöht die Gesamtfläche. Er ist zugleich das Verbindungselement zum Schuh und damit zum Ski. Dabei schwebt der Anzug immer auch zwischen zwei Polen.

Welche Pole sind das?

Wir benötigen einen guten Auftrieb, gute Luftwerte, aber auch Geschwindigkeit in der Anfahrt, um eine gute Absprungenergie, ein gutes Drehmoment und einen guten Luftauftriebswert zu erzeugen. Hat der Anzug zu viel Fläche, macht er den Springer in der Anlaufspur zu langsam. Hat er zu wenig Fläche, trägt er den Springer nicht durch die Luft. Nehmen Sie eine Baggyhose oder eine Slim-Fit-Jeans: Die weite Baggyhose gäbe dem Springer viel mehr Auftrieb, macht aber langsamer, die Slim-Fit-Hose ist schnell, aber für die Luftfahrt nicht so prickelnd.

Der Winterberger Christian Winkler, 56, war Skispringer und begann seine Trainerkarriere in seinem Heimatklub SC Winterberg. 2001 wechselte er an den Stützpunkt nach Oberstdorf, betreute zunächst die Kombinierer. Später wurde Winkler Assistent von Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster, der aktuelle Bundestrainer Stefan Horngacher holte ihn ebenfalls als Assistenten und Anzugexperten in sein Team. Aktuell leitet Winkler den C-Kader der deutschen Skispringer. (Foto: DSV)

Lassen Sie Ihre Springer das auch mal austesten? Schicken Sie sie also zum Beispiel in T-Shirt und kurzer Hose die Schanze herunter?

Das wäre viel zu gefährlich, denken Sie an die Geschwindigkeiten. Bei mehr als 100 Sachen im Sommer auf der Matte zu landen in T-Shirt und kurzer Hose und womöglich zu stürzen – das hätte fatale Folgen. Aber wir machen schon mal im Sommer Sprünge im engen Langlaufanzug, um das Material zu testen. Der Springer ist dann schnell in der Spur, hat aber viel weniger Auftrieb und müsste sein Drehmoment in der Luft korrigieren. Er kann also wesentlich weniger aggressiv nach vorn springen, muss viel passiver sein in der Luft, damit er nicht auf die Nase fällt. Er hat kein Fluggefühl mehr. Würde er nackig springen, hätte er noch sehr viel weniger Auftrieb und würde fast herunterfallen wie ein Stein.

Protagonisten des Anzugskandals von Trondheim: Trainer Magnus Brevig (von links), Johan André Forfang und Marius Lindvik. (Foto: Terje Pedersen/NTB/Imago)

Bei der WM in Trondheim erschütterte Anfang März der Anzugskandal die Skisprungwelt. Damals wurde durch ein heimlich gedrehtes Video öffentlich, wie die norwegische Mannschaft Anzüge manipulierte, indem sie ein steifes Band einnähte. Was hat sie damit bezweckt?

Nehmen wir mal eine Bettmatratze. Wenn diese Ihnen zu unbequem oder weich ist, dann nehmen Sie das dicke Cuttermesser, schneiden sie ringsum auf, legen ein Stück Holz rein und nähen sie wieder zu. Was da, übertragen auf Trondheim, passiert, ist klar. Durch das versteifte Band, das eingenäht wurde am Oberschenkel, hat sich die Anzugfläche nach unten verlagert. Und je breiter ich meine Beine dann spreize, desto weiter ziehe ich den Anzug an dieser Stelle nach unten. Es ging also schlicht darum, die Tragfläche zu erhöhen. Es ist ein enormer mechanischer Eingriff.

Die Manipulation am Anzug der Norweger bei der WM in Trondhim, grafisch dargestellt. (Foto: dpa-infografik GmbH/dpa)

Was hat sich seither geändert am Anzug?

Der Anzug bei den Männern darf nur noch zwei bis vier, bei den Frauen zwei bis fünf Zentimeter Luft zum Körper haben, egal wo. Als Kompromiss zwischen der Sicherheit und der Möglichkeit, weit zu springen. Das Volumen zwischen Beinen, Bauch und Oberkörper wird dadurch kleiner, der Auftrieb geringer. Mit den engeren Anzügen benötigen die Springer also mehr Anfahrtsgeschwindigkeit. Sie müssen dadurch tendenziell aus höheren Anfahrtsgates starten, in der Regel sind das drei bis fünf Luken mehr.

Sportdirektor Jan Erik Aalbu, der später zurücktrat, muss am letzten Wochenende der nordischen Ski-WM bei einer Pressekonferenz den Skandal um manipulierte Skisprung-Anzüge seiner Norweger erklären. (Foto: Terje Pedersen/dpa)

Auch die Kontrollen sind schärfer geworden. Was hat sich an der Anzugprüfung durch den Skiweltverband Fis getan?

Die Prüfung ist vielschichtiger geworden. Im Frühsommer vermisst die Fis alle Springer in einem Bodyscanner zu einem vorgegebenen Termin, in der Regel an einem Wettkampfort. Da werden dann die Längen für den Schritt und das Armmaß festgelegt sowie Körpergröße und Fußmaß gemessen. Zu den Fixmaßen wie Beinlänge, Armlänge, Luft zwischen Anzug und Körper gibt es inzwischen Schablonen und Winkelmesser für die Nähte an Bauch, Rücken und Schultern, für den Fußausstieg. Es gibt eine detaillierte Sichtprüfung der Nähte. Elektronische Chips werden angebracht, eine Art TÜV-Siegel, auch das ist viel detaillierter geworden.

Wie funktioniert das mit den Chips im Anzug?

Die sehen aus wie Briefmarken. Um sie anzubringen, müssen die einzelnen Nationen online Termine buchen. Der Fis-Chefkontrolleur und sein Stab prüfen den Anzug, ob alle Teile passen und alle vorgegebenen Regularien beim Anzug eingehalten sind. Dann wird der Anzug auf links gezogen, und die Chips werden an verschiedenen Stellen des Anzugs befestigt. Sie werden thermisch mit einer Heißpresse bei 170 Grad zehn Sekunden lang draufgeklebt.

Und was bewirkt der Chip?

Jeder Chip wird einem Anzug und dadurch einem Athleten zugeordnet. Die Anzahl an Anzügen pro Saison ist für die einzelnen Perioden von der Fis vorgegeben.

Auch beim Wettkampf werden die Athleten strenger unter die Lupe genommen, der neue hauptamtliche Materialkontrolleur Mathias Hafele, ein ehemaliger österreichischer Skispringer, gilt auch bei Trainern und Sportlern als anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet.

Jeder Skispringer darf nur vorher geprüfte Anzüge springen. Diese Anzüge haben die Vorkontrolle, also die Prüfung der Nähte, der Luftwerte und der Fis-Maße für die Arme und Beine schon bekommen. Vor dem Sprung, am Schanzenturm, wird überprüft, ob der Anzug im System ist. Bevor der Athlet auf den Balken rutscht, muss er in die Beinlängenkontrolle. Nach dem Sprung gibt es nach dem Auffälligkeits- und Zufallsprinzip Kontrollen. Die Prüfer bitten die Springer, die sie auswählen, dann in einen Container hinter dem Schanzenauslauf, wo Waagen, Luftmessgeräte, Schrittmessgeräte, Stoffdickenmessgeräte, viele Kugelschreiber, Maßbänder, Excel-Tabellen und Computer zur Verfügung stehen. Die Prüfer führen eine Sichtprüfung durch, überprüfen die Anzugmaße sowie Skilängen, Gewicht, Bindungsposition und so weiter. Sollten Werte vom Standard abweichen, wird der Aktive disqualifiziert.

Marcelina Hula, die Frau des ehemaligen polnischen Springers Stefan Hula, formt im Februar 2014 Anzüge für das polnische Nationalteam für die Olympischen Spiele in Sotschi. (Foto: East News/Imago)

Und erhält dann eine gelbe oder gar rote Karte – auch das ist neu.

Wer kontrolliert und disqualifiziert wird, bekommt eine gelbe Karte, darf aber im nächsten Weltcup – mit angepasstem Anzug – wieder springen. Wird der Springer im Laufe des Winters noch einmal disqualifiziert, bekommt er Gelb-Rot, für ein übles Foulspiel. Er darf dann an dem entsprechenden Wochenende nicht mehr springen, zugleich fällt auch einer der fünf Startplätze für die Nation für dieses Wochenende weg. Und das tut richtig weh. Bei den Olympischen Spielen sind die Auswirkungen dann noch größer, weil es noch weniger Starter pro Nation gibt. Das ist dann das Bitterste, das einem Land passieren kann.

Feinarbeit: Hula sitzt an der Nähmaschine, um die Anzüge zu fertigen. (Foto: East News/Imago)

Mal von den Kontrollen weg und hinein in die Schneiderei: Stimmt es, dass es früher nur einen Basisschnitt für alle deutschen Athleten gab, den sogenannten Neumayer-Schnitt?

(lacht) Das ist korrekt. Michael Neumayer war ein arrivierter DSV-Springer mit sehr ausgeglichenen Körperproportionen. Aufgrund dieser Maße wurden Prototypen angefertigt, in drei, vier Varianten, um zu schauen, wie sie funktionieren. Aus diesem „Neumayer-Schnitt“ wurden alle Anzüge dann individuell angepasst.

DSV-Schneiderin Corinna Weißenborn markiert einen Anzug für die deutschen Skispringer. (Foto: DSV)

Ist es überhaupt möglich, einen Skisprunganzug zu fertigen, der allen Ansprüchen der einzelnen Athleten genügt?

Die Anpassung ist sehr aufwendig und gleicht der Suche nach dem heiligen Gral. Auf Basis der Fis-Messungen fängt die eigentliche Arbeit ja erst an. In der Schneiderei werden alle Körperteile und Proportionen abgemessen. Alle paar Zentimeter gibt es Messpunkte. Das läuft wie beim Schneider des Vertrauens, der einen Hochzeitsanzug maßanfertigt. Es dauert Tage und Nächte, bis unsere Schneider die richtige Balance gefunden haben, damit dieser Anzug für die Anfahrtshocke taugt und zugleich sehr weit fliegt.

Aus welchem Material besteht der Anzug?

Aus fünf Lagen, dem Oberstoff, Unterstoff, zwei Schichten Schaumgummi und dazwischen einer Membran. Die Schichten sind miteinander verklebt. Der Anzug muss luftdurchlässig sein, 40 Liter pro Kubikzentimeter. Der Oberstoff fühlt sich an wie eine Badehose oder eine Haifischhaut. Innen muss der Stoff laut Fis-Vorgabe immer weiß sein. Außerdem ist er dehnbar. Nur deswegen kommt man auch in die Anfahrtshocke.

Mal einem Laien erklärt: Wie wird ein Anzug gefertigt?

Es gibt vorgegebene Einzelteile, die mit den Athletenmaßen am Computer zu einem Schnittmuster verarbeitet werden. Nach diesem Schnittmuster werden die einzelnen Teile gefertigt, händisch ausgeschnitten und mit Industrienähmaschinen zusammengenäht. Dabei müssen die Nähte schnurgerade sein. Nur unterhalb der Wade und im Schritt ist eine kleine Doppelnaht erlaubt. Denn sollte eine Naht platzen, gilt das als ein nicht verschlossener Anzug. Die Folge auch in diesem Fall wäre: Disqualifikation.

Auf Basis der Athletenmaße wird der Anzug individuell angepasst. Er besteht aus fünf Lagen, dem Oberstoff, Unterstoff, zwei Schichten Schaumgummi und dazwischen einer Membrane. Die Schichten sind miteinander verklebt. (Foto: DSV)

Wie lange dauert es, ihn herzustellen?

Vom ersten Design bis zum Zeitpunkt, an dem der Springer hineinschlüpft: um die fünf Stunden, wenn alles glattläuft. Aber die Entwicklung mit der Fis-Vermessung, Trainingssprüngen, Anpassungen dauert mitunter das ganze Jahr über. Und wir reden jetzt nur von einem Anzug für einen Weltcup-Springer.

Und wenn der Anzug nicht passt?

Dann wird er entweder wieder aufgeschnitten und neu zusammengenäht. Oder, wenn es gar nicht passt, wird das Teil herausgetrennt, geschaut, ob man das noch für einen Juniorsportler nutzen kann, und ein neues Teil eingesetzt. Wichtig ist, dass der Anzug tagesaktuell auf die Maße des Aktiven abgestimmt ist. Heißt: Auch nach Krankheit und mit veränderten Körpermaßen muss sich der Anzug entsprechend verändern.

Die Einzelteile des Schnittmusters werden händisch ausgeschnitten und, wie hier bei Weißenborn, mit Industrienähmaschinen zusammengenäht. (Foto: DSV)

Was kostet solch ein Anzug, und wo fertigt der DSV?

Rund 500 Euro. Eine Firma aus Aschaffenburg und eine aus der Schweiz produzieren die Stoffe für uns. Und jede Nation hat noch eine Veredelungswerkstatt, wo versucht wird, das optimale Stück Stoff mit den besten Kriterien zu finden. Unsere Hauptwerkstatt zum Veredeln des Anzugs ist in Sonthofen.

Wie viele Schneider gibt es beim DSV?

Wir arbeiten mit drei Spezialisten in Sonthofen für die Nationalmannschaften. An den einzelnen Stützpunkten sind weitere Experten stationiert. Wenn die zwischen Oktober und März mal ausfallen oder krank sind, haben wir ein Problem.

Wie lange benutzt ein Athlet eigentlich solch einen Anzug?

Früher hielt der Anzug ein Wochenende, jetzt sind es sieben Anzüge in der Weltcupsaison bei 38 Wettkämpfen inklusive den Olympischen Spielen. Bei den Winterspielen darf jeder Athlet zwei Anzüge springen. Es ging der Fis da auch um Nachhaltigkeit, dass die Anzüge mehr Wettkämpfe überstehen.

Fis-Skisprung-Renndirektor Sandro Pertile schaut im Oktober beim Sommer-Grand-Prix der Frauen aus dem Materialkontroll-Häuschen. (Foto: Johannes Schmidt/Imago)

Viele Trainer und Athleten sagten vor dem Beginn der Vierschanzentournee, sie wollen nicht mehr über den Anzugskandal sprechen, das Thema sei durch. Denken Sie, mit den ganzen Neuerungen ist jetzt die Möglichkeit zu manipulieren vorbei?Der passende Anzug mit dem Abstand von vier Zentimetern ist eine große Herausforderung. Der Kontrolleur kontrolliert nach Zufall oder Auffälligkeit, da kann es sein, dass ein Athlet mal ein Wochenende durchschlüpft. Das geht so lange gut, bis er erwischt wird. Und dann wird es kompliziert für ihn und die Nation. Ich hoffe, dass Manipulationen in großem Umfang nun der Vergangenheit angehören und das Regelwerk konsequent umgesetzt wird.