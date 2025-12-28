Seit dem Skandal um die norwegischen Skispringer bei den Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim steht der Anzug im Fokus. Damals hatten Cheftrainer Magnus Brevig und andere Teammitglieder, wie ein heimlich gedrehtes Video enthüllte, während der WM nachträglich ein steifes Band in einen Anzug eingenäht, um dessen Fläche zu vergrößern – ein klarer Verstoß gegen die Regeln. Trainer und Sportdirektor traten zurück, die Springer Marius Lindvik und Johann André Forfang saßen im Sommer eine dreimonatige Sperre ab. Was hat sich seither geändert im Reglement? Wie entsteht ein Anzug überhaupt, wie werden die Kontrollchips eingenäht – und warum lässt es sich in Baggyhosen schlecht springen? Fragen an den deutschen Anzugexperten und leitenden Skisprung-Nachwuchstrainer Christian Winkler.