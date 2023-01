Kommentar von Volker Kreisl, Bischofshofen

Es sah bitter aus für die Gastgeber und somit auch für die Stimmung bei dieser 71. Vierschanzentournee. Nach dem Wettkampf in Garmisch-Partenkirchen waren alle Träume von Österreichern und Deutschen so gut wie geplatzt, zumindest was den Gesamtsieg betraf. Die Akteure des Deutschen Skiverbands, die verheißungsvoll gestartet waren, konnten den Schwung von der ersten Station in Oberstdorf nicht mitnehmen. Und Österreichs Team verlor ebenfalls früh den Anschluss im Springen um den goldenen Tournee-Adler. Es drohte für die meisten Zuschauer auf den Tribünen ein Finale ohne Spannung, ohne Stimmung, ohne Schneeflocken.