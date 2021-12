Nicht so weit wie erhofft aber weit genug, um sich alle Chancen zu wahren: Karl Geiger in Oberstdorf.

Von Volker Kreisl, Oberstdorf

Nicht immer ist dieser Sport auch wirklich attraktiv. Mit seinem anderthalbminütlich wiederholten, nahezu gleichen Ablauf wirkt das Skispringen zuweilen auch monoton. Nun, am frühen Mittwochabend aber, nach sechs Uhr, da erwischte der Sprungsport eine Sternstunde. Die Spannung hatte sich langsam gesteigert, dann kamen die letzten Zehn an die Reihe und überboten sich wie im Zirkus mit gewaltigen Höhen und kühnen Flügen nach unten in die schon gefährlich flache Zone. Manche wackelten, aber alle blieben heil, beim Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi - auch die Spannung um das Eigentliche, um das es gerade im Skispringen geht, bleibt erhalten: den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee.

Mehr noch, nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf gibt es nun fünf Anwärter, denen am 6. Januar in Bischofshofen realistischerweise noch die Adler-Trophäe überreicht werden könnte. Neben Kobayashi, sind dies die Norweger Halvor Egner Granerud, Robert Johansson und Marius Lindvik und zudem Karl Geiger aus Oberstdorf. Der hatte sich zunächst geärgert, war dann in sich gegangen und erzählte später: "Im ersten Moment war ich enttäuscht, aber es geht in Ordnung." Geiger, der studierte Techniker mit teaminternem Namen "Ingenieur", hatte mit sich selber offenbar eine Formel gefunden, die ihn weiter motiviert: "Der Sprung war gut", erklärte er, "aber nicht so gut, wie ich es kann."

Da bleibt viel für Optimismus übrig, denn den Ersten trennen vom Fünften gerade mal 6,1 Punkte, das entspricht etwa 3,4 Meter bei der Landung (zum Ergebnis). Und weil Kobayashi, der zurzeit konstanteste Springer, im ersten Durchgang auch Schwächen gezeigt hatte, ist wie schon die gesamte bisherige Saison über denkbar, dass sich die Reihenfolge an der Spitze abermals neu mischt, oder sich jedenfalls weitere Schnee-Krimis dieser Art ergeben.

Eröffnet hatte diesen der Siegsdorfer Markus Eisenbichler, dem als Erstem eine Fabelweite gelang, mit der er sich noch vom zehnten auf den siebten Platz verbesserte - ein wichtiger Schritt in seinem Langzeitprojekt, einem Erfolg bei den Olympischen Spielen diesen Februar in Peking. Eisenbichlers Aufholjagd stoppte dann der erst 22 Jahre junge Slowene Lovro Kos, der, als hätte er unterwegs einen Extraschub gezündet, plötzlich bei 139,5 Metern in den Schnee sprang - und die Vorstellung der restlichen Flieger eröffnete. Kobayashi folgte, mit einer seltenen Vorstellung in diesem Sport - sie war perfekt. Der 25-Jährige stand schon früh derart hoch in der Luft, dass das Stadion für einen Moment zu kurz erschien. Dann, so schien es, wollte und wollte er einfach nicht von da oben herabkommen, irgendwann landete er dann doch - bei 141 Metern, zweieinhalb unter dem Schanzenrekord.

Das Auftaktspringen zeigt: die Tournee hat ihre eigenen Gemeinheiten

Den hatte der Norweger Sigurd Pettersen vor 18 Jahren aufgestellt, die Nachfolger in seinem Verband kamen nicht so weit, trumpfen nun dafür mit Qualität und Überzahl auf. Platz zwei bis vier - für einen norwegischen Gesamtsieg spricht schon die Überzahl, wahrscheinlich dürfte aber höchstens ein Sieg von Halvor Egner Granerud sein, er hatte zuletzt beides vereint - die allgemeine gute Form und einen weiteren Langstreckenflug in diesem Finaldurchgang, wie so oft weit nach rechts gezogen, weshalb er nicht über, aber neben der grünen Linie aufkam und als Zweiter mit nur 2,8 Punkten zurückliegt.

Detailansicht öffnen Sieger in Oberstdorf: Der Japaner Ryoyu Kobayashi mit dem Pokal. (Foto: nordphoto GmbH / Hafner/imago images/Nordphoto)

Doch neben der großen Finalshow zeigte die Tournee in Oberstdorf auch eine andere Seite, sie hat ja ihre eigenen Gemeinheiten. Manche Verlierer stehen bei ihr besonders früh fest. In diesem Fall war es der polnische Vierschanzen-Titelverteidiger und zugleich dreimalige Tourneegewinner Kamil Stoch. Seine Form hatte in dieser Saison hin und her gependelt zwischen enttäuschend und hoffnungsvoll. Mit seinem Sprung im ersten Oberstdorfer Durchgang hatten sich dann aber alle Ambitionen erledigt. Stoch schied im K.-o.-System aus, allerdings auch mit einem miserablen Sprung samt wackeliger Landung. Und auch der Österreicher Stefan Kraft liegt wohl schon zu weit zurück.

Der Deutsche Ski-Verband musste dann auch einen Tiefschlag einstecken, an dem allerdings ebenfalls niemand Schuld hatte, außer dem betreffenden und dessen Team selbst. Severin Freund, der in der Qualifikation am Tag zuvor nach Verletzungen und Formkrisen eine famose Rückkehr ins Rampenlicht gefeiert hatte, sprang nun, im ersten Durchgang ebenfalls sehr weit - wurde dann aber disqualifiziert, wegen eines normwidrigen Sprunganzugs. Immerhin, Freund ist erfahren genug, sodass ihn dieses Malheur wohl nicht aus der Bahn werfen dürfte. "Es wird eben kontrolliert, das ist auch gut so. Man muss es akzeptieren", sagte er. Bundestrainer Stefan Horngacher vermutete, dass der Stoff in der Nässe weich und womöglich an einer Stelle zu sehr gezogen wurde: "Da kann der schon mal einen Zentimeter zu weit werden."

Es war aus deutscher Sicht also ein durchwachsener Tag, Horngacher aber behielt den Optimismus. Seinem Oberstdorfer Springer traut er noch alles zu, vielleicht gerade deshalb, weil er die Heimschanze nun hinter sich hat: "Als Topfavorit zum Heim-Weltcup zu kommen, da sind die Dinge nicht so leicht", sagte Horngacher und erinnerte daran, dass, als Geiger in der großen Finalshow dran war, die günstigen Bedingungen im unteren Bereich wieder nachließen. Mit anderen Worten: "Der Karl hatte auch zwei sehr gute Sprünge heute gemacht."