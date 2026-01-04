Der berüchtigte Föhn, der meist von Süden Richtung Innsbruck weht und das Skispringen dort manchmal zur Lotterie werden lässt – er blieb an diesem traumhaften Sonntag aus. Und somit konnte er Domen Prevc auch nicht den Wettkampf madig machen – wie am Vortag. In der Qualifikation war der Überspringer aus Slowenien windbedingt nur auf 112 Meter gekommen: Rang 30. Am Sonntag, als es im dritten Springen der Vierschanzentournee darum ging, seinen ersten Platz zu festigen, flog Prevc auf 129,5 und 128 Meter.