VierschanzentourneeDie Maschine ist besiegt

Lesezeit: 3 Min.

Der Japaner Ren Nikaido feiert seinen ersten Einzel-Weltcupsieg - und hat damit Domen Prevc die erste Niederlage bei dieser Vierschanzentournee beigebracht.
Der Japaner Ren Nikaido feiert seinen ersten Einzel-Weltcupsieg - und hat damit Domen Prevc die erste Niederlage bei dieser Vierschanzentournee beigebracht. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Selbst der Tournee-Dominator kann nervös werden: Domen Prevc muss beim Springen in Innsbruck dem Japaner Ren Nikaido den Tagessieg knapp überlassen. Doch den Vorsprung in der Gesamtwertung baut er weiter aus.

Von Sebastian Winter, Innsbruck

Der berüchtigte Föhn, der meist von Süden Richtung Innsbruck weht und das Skispringen dort manchmal zur Lotterie werden lässt – er blieb an diesem traumhaften Sonntag aus. Und somit konnte er Domen Prevc auch nicht den Wettkampf madig machen – wie am Vortag. In der Qualifikation war der Überspringer aus Slowenien windbedingt nur auf 112 Meter gekommen: Rang 30. Am Sonntag, als es im dritten Springen der Vierschanzentournee darum ging, seinen ersten Platz zu festigen, flog Prevc auf 129,5 und 128 Meter.

