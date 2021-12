Meldungen im Überblick

Skispringen, Vierschanzentournee: Deutschlands große Vierschanzentournee-Hoffnung Karl Geiger hat in der ersten Qualifikation in Oberstdorf den zweiten Platz belegt. Der 28 Jahre alte Lokalmatador sprang am Dienstag bei starkem Regen und extrem schwierigen Windbedingungen 127,5 Meter weit und musste sich nur Ryoyu Kobayashi aus Japan geschlagen geben. Schlecht lief es für Olympiasieger Andreas Wellinger, der nach einem Sprung auf 108 Meter nur 51. wurde und beim Auftakt der 70. Ausgabe am Mittwoch (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) nicht dabei sein wird. Ihm fehlte umgerechnet weniger als ein Meter zur Qualifikation.

Das Springen war geprägt vom Wetter. Nach den ersten 15 Springern gab es gar eine Pause von 30 Minuten, bis sich der starke Wind wieder beruhigte. Auch Markus Eisenbichler (6.), Pius Paschke (17.), Constantin Schmid (20.) und Stephan Leyhe (38.) schafften die erste Qualifikation. Überraschend stark war Rückkehrer Severin Freund, der lange Zeit führte und am Ende Rang neun belegte.

Darts, WM: Der langjährige Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit scheidet der 32 Jahre alte Niederländer vorzeitig aus dem wichtigsten Turnier der Welt aus, wie der Weltverband PDC am Dienstagabend wenige Stunden vor dessen Partie mitteilte. Van Gerwens Gegner Chris Dobey aus England erhält für das Match in der dritten Runde nun ein Freilos und zieht kampflos ins Achtelfinale ein. Einen Tag zuvor war van Gerwens Landsmann Vincent van der Voort positiv auf das Virus getestet worden. Auch er schied kampflos aus. Der dreimalige Titelträger Van Gerwen galt neben Titelverteidiger Gerwyn Price (Wales) und Peter Wright aus Schottland als Turnierfavorit.

La Liga, FC Barcelona: Der Wechsel des spanischen Fußball-Nationalstürmers Ferrán Torres von Manchester City zum FC Barcelona ist perfekt. Der 21 Jahre alte Profi habe einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet, teilte der spanische Klub am Dienstag mit. Darin sei eine Ablöseklausel von einer Milliarde Euro festgeschrieben, hieß es. Der neue Teamkamerad von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen soll den Angaben zufolge am 3. Januar im Stadion Camp Nou offiziell vorgestellt werden.

Über die Transfersumme wurde offiziell nichts mitgeteilt. Nach übereinstimmenden Berichten spanischer Fachmedien soll sie 55 Millionen Euro betragen - zuzüglich erfolgsabhängiger Boni von bis zu zehn Millionen Euro. Der mit 1,35 Milliarden Euro hoch verschuldete Club bemüht sich derweil um den Verkauf mehrerer Profis wie Luuk de Jong, Philippe Coutinho oder Samuel Umtiti, um die Ligaregeln für die Gesamtsumme der Spielergehälter einhalten zu können. Seit seinem Wechsel vom FC Valencia nach Manchester im Sommer 2020 hatte sich Torres beim Premier-League-Meister und -Tabellenführer nicht als Stammspieler etablieren können. In 43 Pflichtspielen erzielte er allerdings 16 Treffer. In der spanischen Nationalmannschaft traf er trotz seines jungen Alters ebenfalls bereits häufig: Zwölf Mal bei insgesamt 22 Einsätzen.

Tennis, Australian Open: Der Österreicher Dominic Thiem verschiebt erneut sein Comeback nach einer Verletzungspause und verzichtet auf den Start bei den Australian Open. Er habe entschieden, seine Saison auf der Profitour erst Ende Januar in Argentinien zu beginnen, teilte der 28-Jährige am Dienstag auf Twitter mit. "Wir glauben, dass es die richtige Entscheidung ist, um eine gute Rückkehr in den Wettbewerb zu haben." Damit wird einer der Hauptkonkurrenten von Olympiasieger Alexander Zverev beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres fehlen. Die Australian Open in Melbourne beginnen am 17. Januar. Thiem hatte am 22. Juni beim Rasenturnier auf Mallorca eine Handgelenkverletzung erlitten und zuletzt bereits seine Teilnahme an einem Show-Turnier in Abu Dhabi abgesagt. Der US-Open-Sieger von 2020 hatte beim Training in Dubai einen Rückschlag erlebt. "Jetzt geht es mir wieder gut, mein Handgelenk ist in optimaler Verfassung und ich trainiere normal mit sehr guter Intensität", schrieb Thiem.

Neben der Entscheidung von Thiem und der bereits länger zurückliegenden Absage von Roger Federer drohen noch weitere Ausfälle von Weltklassespielern für die Australian Open. Der Russe Andrej Rubljow hatte zuletzt mitgeteilt, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Über Infektionen hatten auch der langjährige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien, der Kanadier Denis Shapovalov, die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu, Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz sowie die Tunesierin Ons Jabeur informiert. Bei den Frauen haben bereits die Amerikanerin Serena Williams, Karolina Pliskova aus Tschechien und Bianca Andreescu aus Kanada ihre Teilnahme jeweils abgesagt.

Wintersport, Ski alpin: Die US-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die 26-Jährige am Montag über die sozialen Netzwerke mit. Es gehe ihr gut, schrieb Shiffrin. Sie befinde sich aber in häuslicher Isolation und werde die anstehenden Weltcup-Rennen im österreichischen Lienz verpassen. Ihren Teamkolleginnen wünsche sie für den Riesenslalom am Dienstag und den Slalom am Mittwoch viel Glück. Shiffrin hat im französischen Courchevel kürzlich ihren 72. Weltcup-Sieg gefeiert. Im Gesamtweltcup liegt die dreimalige Gewinnerin der großen Kristallkugel mit 750 Punkten auch aktuell wieder an der Spitze.