Skispringer Karl Geiger

Allen Ablenkungen getrotzt

Bei der Vierschanzentournee ist Geiger erster Verfolger des Japaners Ryoyu Kobayashi. Das liegt an seiner Beharrlichkeit, seinem Verstand und am Rückhalt in Oberstdorf - sogar aus der früheren Nachbarklasse. Von Volker Kreisl