Vor dem abschließenden Wettkampf der Vierschanzentournee hat Skispringer Domen Prevc die Qualifikation in Bischofshofen gewonnen. Der 26-jährige Slowene sprang 140 Meter weit und setzte sich damit vor dem Österreicher Stephan Embacher und dessen Landsmann Jan Hörl durch.

Der Slowene Prevc kann nach Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sowie Platz zwei in Innsbruck wohl nur noch durch das Wetter oder eine Disqualifikation gestoppt werden. Er führt vor dem letzten Akt der Vierschanzentournee an diesem Dienstag (16.30 Uhr) mit 41,4 Punkten vor dem zweitplatzierten Hörl. Das sind umgerechnet etwa 23 Meter.

Nur einmal in der Tournee-Geschichte gab ein Springer einen so großen Vorsprung noch aus der Hand. 1971/72 war der Japaner Yukio Kasaya nach Siegen auf den ersten drei Schanzen abgereist, um sich auf die Olympischen Spiele im heimischen Sapporo vorzubereiten.

Als bester Deutscher landete Philipp Raimund in der Qualifikation bei eisigen Temperaturen von minus fünf Grad mit einem 135-Meter-Sprung auf dem sechsten Platz. Felix Hoffmann, der im Tournee-Ranking auf Rang fünf liegt und damit der Stärkste aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher ist, belegte den elften Rang. „Es war eher schwierig“, sagte Hoffmann in der ARD. Sein Rückstand auf den drittplatzierten Embacher beträgt etwa siebeneinhalb Meter.

Einen Trainingssprung hatte er ausgelassen. „Mein Knie zwickt ein bisschen“, begründete Hoffmann dies. Ob er nach der Tournee deswegen eine kleine Pause einlegen werde, sei noch offen. „Es sollte für morgen noch kein Problem sein“, sagte Bundestrainer Horngacher. „Er hat ein paar Schmerzen, aber hat das gut im Griff.“

Die anderen drei Athleten des Deutschen Skiverbands qualifizierten sich ebenfalls für den Wettkampf. Für die einstigen Erfolgsgaranten Andreas Wellinger und Karl Geiger war das zuletzt nicht selbstverständlich. Wellinger belegte mit einem Sprung auf 127,5 Meter den 23. Platz. Geiger sprang nur 117,5 Meter weit, wurde 44. und war damit natürlich nicht zufrieden. „Es war heute echt ein schwieriger Tag für mich“, sagte der 32-Jährige, der in seiner Karriere schon fünfmal Weltmeister geworden ist. Pius Paschke landete auf dem 25. Rang.

Wer springt am Dienstag gegen wen?

Die Skispringer treten in Bischofshofen wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Ein Überblick zu den deutschen Teilnehmern:

Philipp Raimund (6. in der Qualifikation/Oberstdorf) gegen Felix Trunz (45/Schweiz)

Felix Hoffmann (11/Suhl) gegen Antti Aalto (40/Finnland)

Andreas Wellinger (23/Ruhpolding) gegen Rok Oblak (28/Slowenien)

Pius Paschke (25/Kiefersfelden) gegen Yukiya Sato (26/Japan)