Der Axel ist der schwierigste der sechs Sprünge im Eiskunstlauf, „Königssprung“ genannt, weil er als einziger vorwärts abgesprungen wird – er erfordert also zusätzlich zu den gezählten Rotationen eine halbe Umdrehung mehr. Erfunden wurde er schon 1882 vom Norweger Axel Paulsen, 1948 sprang ihn Richard „Dick“ Button bei den Olympischen Winterspielen in St. Moritz doppelt. Es dauerte dann bis September 2022, ehe Ilia Malinin, ein damals 17-jähriger US-Junior aus Virginia, ihn bei einem kleinen Wettbewerb der Challenger-Serie in Lake Placid mit vier vollständigen Drehungen in der Luft sauber aufs Eis nagelte. „Crazy“, fand das sein US-Kollege Adam Rippon, und die Eislaufbranche stimmte unisono zu.

Als Quad-God, als Gott der Vierfachen (quadruples, auf Englisch), verehrt die Szene Ilia Malinin seither, und schelmisch-unverfroren nennt sich Malinin auf Instagram auch selbst so. Ob die Urheberrechte des Vierfach-Axels allein bei ihm liegen oder auch dem Japaner Yuzuru Hanyū zustehen, der ihn 2022 bei den Winterspielen in Peking vorgeführt hatte, aber nach der Landung stürzte, bleibt ein akademischer Streit. Malinins sauberer Vierfach-Axel ist heute ein weltweites Unikat.

Er hat ihn Samstagnacht selbstverständlich auch in der Kür der WM von Boston vorgeführt – nach einem Vierfach-Flip zum Aufwärmen – und seinen Weltmeistertitel aus dem Vorjahr verteidigt. Das Publikum im ausverkauften TD Garden war begeistert, Malinin erkannte trotz 318,56 Punkten noch Verbesserungsbedarf. Auch wenn er erleichtert sei, dass er das Programm wie erwünscht hinbiegen konnte: „Es ist nicht wirklich das, was ich idealerweise wollte, aber ich habe für jedes Element gekämpft.“

Da geht noch was: Ilja Malinin, 20, träumt von Fünffachsprüngen. (Foto: Maddie Meyer/Getty /AFP)

Sechs Vierfache waren dem Gott der Sprünge in seinem Programm zum Song „I am not a vampire“ gelungen (Flip, Axel, Lutz, Rittberger; sowie Toeloop und Salchow in Kombinationen). Aber sechs Vierfache hatte er schon letztes Jahr gemeistert. Diesmal wollte er einen neuen Rekord, nämlich sieben. Doch dem zweiten Vierfach-Lutz, den er in Angriff nahm, fehlte es etwas an Schwung, er spindelte nur zweimal um die Achse. Dafür glückte der Rittberger, der zuletzt etwas wacklig war. Malinins Vorsprung auf die Konkurrenz war gewaltig: 31 Punkte lag er vor Michail Schadorow aus Kasachstan, der Silber vor dem Japaner Yuma Kagiyama gewann. Ein deutscher Athlet hatte es nicht ins Kürfinale geschafft.

Die Frage ist nun, was an Herausforderungen bleibt für den 20-Jährigen, der das Naturgesetz der Schwerkraft mit verblüffender Regelmäßigkeit in seinem Sinne beugen kann. Ob der Mensch zu fünfmaligen Umdrehungen in der Luft aus eigener Kraft – wohlgemerkt mit Eisen an den Füßen – biomechanisch fähig wäre, ist ungeklärt, weil der Nachweis fehlt. Malinin, experimentierfreudig wie er ist, hält es für möglich.

Abgesehen davon, steckt in dem Sohn der Eiskunstläufer Tatjana Malinina und Roman Skornyakov, die früher für Usbekistan antraten, nicht nur ein Athlet, sondern auch ein Artist: Seine Programme sind auch künstlerisch atemraubend. Und weil ihm so langsam die staunenswerten Neuerungen ausgehen, hat er diesmal einen Rückwärtssalto in die Kür eingebaut. Hier liegt das Urheberrecht im Wettkampfsalto eindeutig bei Adam Siao Him Fa, 24, dem zweimaligen, ebenfalls sprunggewaltigen Europameister aus Bordeaux, der sich nach einem eher dürftigen Kurzprogramm in Boston mit einer fabelhaften Kür noch auf Platz vier schob. Der Franzose war Saltos schon in offiziellen ISU-Wettbewerben gesprungen, als es für derlei Regelwidrigkeiten Abzüge von den Juroren gab; heute sind sie erlaubt. Noch so ein Wagemutiger, der die Grenzen seines Sports eigenhändig verschiebt.