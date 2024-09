Der Artist

Detailansicht öffnen Bryan Zaragoza (am Ball) glänzt gegen Barcelona. (Foto: Fernando Pidal/ZUMA Press Wire/Imago)

Jedes Kind träume von Nächten wie diesen: Flutlicht, großer Gegner, ein Assist – und ein Traumtor. So jedenfalls sagte es Bryan Zaragoza, 23, am Samstagabend nach dem 4:2-Sieg von CA Osasuna in Pamplona gegen den FC Barcelona des Hansi Flick. Zaragozas Traumtor? Fast unbeschreiblich schön. Der Leihspieler des FC Bayern lief auf Barcelona-Torwart Iñaki Peña zu, zog den Ball mit der Sohle weg, setzte Peña damit auf den Boden - und schob den Ball dann ins Tor. Der Vertreter des verletzten DFB-Keepers Marc ter Stegen sah sehr, sehr alt aus. „So etwas hat man, und ich habe es. Das kann man nicht lernen“, sagte Zaragoza. Er freute sich über den Treffer, aus vielen Gründen. „Es ging mir eine Zeit lang nicht gut, ich habe schwierige Etappen hinter mir“, sagte der Andalusier, offenkundig auch in Anspielung auf seine Zeit in München, wo er nur Reservist war, nie seine Kunst zeigen konnte wie nun in der spanischen Navarra. „Dies ist nicht mein Maximum“, sagt er, „das kommt noch.“

Der Genervte

Detailansicht öffnen "Einfach ein Scheißspiel": Augsburgs Phillip Tietz gegen Leipzig. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Früher, als die Post noch täglich lieferte, hätte Augsburgs Philipp Tietz womöglich gesagt, sie könnten die Punkte künftig mit der Post nach Leipzig schicken. Sechzehnmal hatten sich RB und der FCA in der Bundesliga bislang gegenübergestanden, gewonnen hat Augsburg nur ein Mal, 1:0 am 5. Spieltag der Saison 2017/18 – auswärts noch nie. Nun war es wieder der 5. Spieltag, und Augsburg hatte sich viel vorgenommen nach der Heimniederlage gegen Mainz, besonders Tietz, der ohne den gesperrten Samuel Essende die Sturmspitze bildete. Aber dann kassierten sie in der ersten Viertelstunde zwei Tore, Kapitän Gouweleeuw scheiterte mit einem Foulelfmeter an Leipzigs Keeper Gulacsi, und wieder ging die Post ab. Am Ende stand ein 0:4. Oder wie Tietz es formulierte: „Einfach ein Scheißspiel.“

Die Abgehängten

Detailansicht öffnen Am Boden: Emily Lemke von Turbine Potsdam. (Foto: Julius Frick/Imago)

Der Name 1. FFC Potsdam hat immer noch einen besonderen Klang im Frauenfußball: zwei Europapokalsiege, sechs gesamtdeutsche und sechs DDR-Meisterschaften, drei Pokalsiege. Heimat von Nationalspielerinnen wie Nadine Angerer, Ariane Hingst oder Babett Peter. Aber in einer Bundesliga, in der zunehmend die Frauen-Abteilungen der starken Männer-Marken dominieren, haben die Turbinen (im Bild: Emily Lemke) es schwer, nicht auf Dauer abgehängt zu werden. Gerade aus der zweiten Liga zurückgekehrt, liegt der Aufsteiger nach vier Spielen weiter auf dem letzten Platz, mit null Punkten und 0:13 Toren. Drei davon kassierte das Team von Trainer Marco Gebhardt am Samstag gegen RB Leipzig. Gebhardt? Der spielte einst beim TSV 1860, noch so einem abgehängten Ex-Riesen.