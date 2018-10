Timo Horn, der Torwart des 1. FC Köln, wird noch nicht viele Auswärtsspiele erlebt haben wie jenes bei Holstein Kiel: Der 25-Jährige bekam nicht einen gefährlichen Ball aufs Tor, musste so gut wie keine Flanke pflücken, sein Team führte 1:0 (Treffer durch Terodde, natürlich), alles sah nach dem fünften Kölner Auswärtssieg in Serie aus, Timo Horn verlebte einen beinahe perfekten Nachmittag in der Herbstsonne. Doch am Ende stand es nur 1:1, denn in der 88. Minute lief der Keeper ein paar Schritte aus dem Tor, vertraute dem Verteidiger Meré, der wiederum vertraute seinem Keeper - und so spritzte Heinz Mörschel dazwischen und beförderte den Ball per Kopf aus 16 Metern am verdutzten Horn vorbei ins Netz. Das einzig Positive für den FC war der Sonntag: Da kamen die Verfolger Hamburg und Union Berlin nicht über Unentschieden hinaus.

Bild: Frank Molter/dpa