25. August 2018, 20:41 Uhr Videobeweis in Wolfsburg Rot, Aufregung, Kopfschütteln

Wolfsburg bezwingt Schalke in einer wilden Partie mit 2:1. Die Gäste hadern mit zwei Videobeweis-Entscheidungen und bemängeln die Manieren des Referees.

Von Thomas Hahn , Wolfsburg

"Sechs Minuten Nachspielzeit", sagte der Stadionsprecher in der Wolfsburger Arena, und auf den Rängen flammte die Hoffnung auf. Der VfL Wolfsburg hatte sich gerade den Ausgleich eingefangen gegen Schalke 04. Manche Fans unter den 26 100 Zuschauern fühlten sich erinnert an die schlechte vergangene Saison, als ihr Team immer wieder Führungen verspielte. Sechs Minuten. Der großzügige Nachschlag war berechtigt nach all den Debatten und Videobeweisen, die dem Spiel zusätzliche Würze gegeben hatten. Es konnte noch was passieren. Der VfL drängte nach vorne, prallte zurück. Weiter ging es, weiter. Und dann brachte ein langer Pass von Ignacio Camacho in die Spitze Yannick Gerhardt in gute Schussposition. Schalke-Torwart Ralf Fährmann reagierte gut, aber den Abpraller nahm Daniel Ginczek auf, der eingewechselte Torjäger. Er zielte. Er traf. 2:1. Wolfsburg jubelte und fühlte sich zurückversetzt in bessere Zeiten.

Wolfsburg. Schalke. Zwei Teams, zwei Enden der Tabelle. Der VfL war in der vergangenen Saison die schlechteste Bundesliga-Mannschaft, die nicht abstieg. Schalke war die beste Mannschaft, die nicht Meister wurde. Und das erste Spiel der neuen Saison hat gleich einen Hinweis darauf gegeben, dass in dieser Saison wieder alles ganz anders sein kann. Der VfL, Meister von 2009, Pokalsieger von 2015, führte keineswegs einen ungefährdeten Triumphzug vor zum Saisonauftakt im eigenen Stadion. Aber immerhin eine beherzte Mannschaftsleistung, nach der die Wolfsburger Fans guter Hoffnung sein dürfen, nach zwei Jahren mit Relegations-Teilnahme endlich mal wieder eine erfreuliche Spielzeit zu erleben.

Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia strahlte den Willen zum neuen Anfang aus, war kampfstark und agil. Schalke wirkte auch nicht schlecht sortiert, scheiterte aber letztlich an ein paar leichten Fehlern, die man sich gegen einen neu aufgestellten Ex-Meister nicht erlauben darf - und ein bisschen auch am Videobeweis.

Wolfsburgs Laufwege verwirren die Deckung

Domenico Tedesco, der Schalker Trainer, ist ein Meister im Positiv-Denken. Er hält nicht viel davon, seine Leute mit pointierter Kritik wachzurütteln, schon gar nicht nach einem Saisonauftakt, der erst in der Nachspielzeit verloren ging. Er fand sein Team nicht schlecht, lobte Moral und Zweikampfverhalten gerade nach der roten Karte für Matija Nastasic in der 65. Minute. "Die Jungs sind marschiert, sie haben dran geglaubt, wir schießen das Eins-eins", lobte Tedesco. Er hielt es deshalb auch für folgerichtig, dass der eingewechselte, viel gescholtene Algerier Nabil Bentaleb einen Elfmeter zum Ausgleich (85.) nutzte.

Aber am Ende fehlte seiner Mannschaft eben doch die letzte Konzentration zum Erfolg. Sie nutzte die wenigen zwingenden Torchancen nicht, die sich ihr boten. Und vor der Wolfsburger Führung leistete sie sich einen schweren Deckungsfehler. Es war in der 33. Minute. Maximilian Arnold brachte einen Eckstoß in den Strafraum. Die Schalker Abwehr ließ sich von den Wolfsburger Laufwegen verwirren, und plötzlich stand Innenverteidiger John Anthony Brooks in ihrem Rücken frei. Kopfball. 1:0.