Victoria Carl trainierte zuletzt in Davos, fast immer allein, auf eigene Faust und eigene Kosten, wie es die Regeln vorschreiben. Für eine Langläuferin, von der Bundestrainer Peter Schlickenrieder sagt, „sie braucht den Austausch“, muss das die Hölle sein. Gelegentlich kam immerhin ihr Lebensgefährte zur Unterstützung vorbei. Allerdings hatte sie sich selbst in diese delikate Situation hineinmanövriert, als sie im Frühjahr bei einer Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden war. Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) nahm ein Verfahren auf, das sich über den gesamten Sommer und Herbst hinzog und – zieht.