Der deutsche Radprofi Georg Zimmermann zeigte ein engagiertes Rennen in der Fluchtgruppe, wurde in der entscheidenden Phase aber abgehängt und belegte mit 37 Sekunden Rückstand den 23. Rang. „Mit dem heutigen Rennen hadere ich ein bisschen, weil ich richtig gut drauf war“, sagte Zimmermann in der ARD: „Ich kann mir aber wenig Vorwürfe machen, ich bin ein gutes Rennen gefahren. Manchmal braucht man auch ein Quäntchen Glück.“ Tadej Pogacar im Gelben Trikot und seine verbliebenen Rivalen im Kampf um den Gesamtsieg ließen die Ausreißer an der langen Leine und hatten am Ende einen Rückstand von mehr als 15 Minuten. Am Freitag dürfte UAE-Kapitän Pogacar selbst das Tempo vorgeben, bei der Fahrt über das Dach der Tour an der Cime de la Bonette kann er den dritten Gesamtsieg nahezu perfekt machen. Insgesamt sind auf der spektakulären 19. Etappe drei Zweitausender zu meistern.

Biniam Girmay muss wohl nur noch das Ziel in Nizza erreichen, um als erster Afrikaner das Grüne Trikot zu gewinnen

Der nach einem Sturz angeschlagene Biniam Girmay kam dem Gewinn des Grünen Trikots einen großen Schritt näher. Der Sprinter aus Eritrea hielt seinen Vorsprung in der Punktewertung vor dem Belgier Jasper Philipsen von 33 Punkten aufrecht, der erste Grün-Triumph eines afrikanischen Radprofis ist dem dreifachen Etappensieger nur noch theoretisch zu nehmen. Allerdings muss Girmay das Ziel am Sonntag erreichen. Pascal Ackermann, der in den Massensprints vergeblich um einen Tagessieg gekämpft hatte, verpasste den Sprung in die Gruppe des Tages – und damit seinen „Test“. Ackermann hatte sich vorgenommen, seine Fähigkeiten und Siegchancen auf der mittelschweren Etappe zu prüfen. Wie einige andere Fahrer kränkelt aber auch Ackermann. Für den 30-Jährigen geht es zum Abschluss seiner Tour-Premiere nun nur noch „ums Überleben, ich will unbedingt nach Nizza. Augen zu und durch“.

Zimmermann, der Allrounder vom Team Intermarche-Wanty, zeigte dagegen ein aktives Rennen in der Flucht. Der Augsburger war an den diversen Tempoverschärfungen an den letzten zwei Anstiegen der 3. Kategorie beteiligt, verlor rund 40 Kilometer vor dem Ziel nach einer entscheidenden Attacke der Rivalen aber den Anschluss und fiel zurück. Der Traum vom ersten deutschen Etappensieg seit drei Jahren war erneut geplatzt. Die Entscheidung um den Tageserfolg fiel im Dreikampf. Vercher beendete die Zusammenarbeit einen Kilometer vor dem Ziel und attackierte, konnte den Vorsprung aber nicht halten. Am Ende hatte Campenaerts die meisten Kraftreserven und feierte den zwölften Erfolg seiner Laufbahn.