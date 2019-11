Pippo Inzaghi. Drunter machte es Wolfsburgs Angreifer Wout Weghorst nach diesem für ihn so gut verlaufenen Nachmittag nicht. Seine Mannschaft hatte trotz 45-minütiger Unterzahl bei den sonst so heimstarken Frankfurtern verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen und eine Serie von vier verlorenen Pflichtspielen beendet. Weghorst selbst hatte dabei nach zuletzt drei torlosen Spielen die Führung erzielt. Und als er nach der Partie etwas sagen sollte zu diesem Treffer, da fiel ihm tatsächlich der Italiener Filippo Inzaghi ein, dieser so besondere Stürmer der Nullerjahre, der inzwischen als Trainer bei Benevento Calcio in der Serie B gelandet ist. Der habe doch auch immer noch den Fuß oder den Kopf hingehalten.

Ums Selbstbewusstsein von Wout Weghorst muss sich beim VfL Wolfsburg niemand Sorgen machen, soviel steht schon mal fest, übrigens nicht erst seit diesem Nachmittag. Aber es war auch in der Tat ein interessanter Treffer, mit dem Weghorst in Frankfurt den Grundstein für den Auswärtssieg und das Ende der Negativ-Serie legte. Maximilian Arnold zog per Aufsetzer ab, der Ball nahm eine schräge Richtung, doch zwischen zwei Frankfurter Abwehrspielern stehend brachte Weghorst seine Stirn noch so geschickt an den Ball, dass dieser an Frankfurts Torwart Felix Wiedwald vorbei ins Netz flog (19.).

Detailansicht öffnen Mit lieben Grüßen an den noch ungeborenen Nachwuchs: Wout Weghorst freut sich über sein Tor zum 1:0. (Foto: Bongarts/Getty Images)

Die Frankfurter verpassten danach zwar zwei Gelegenheiten durch ihre Angreifer Goncalo Paciencia (20.) und Bas Dost (27.). Aber dennoch konnten sie recht zuversichtlich in die Halbzeitpause gehen. Denn kurz vor dem Pfiff kam es noch zu einer folgenreichen Szene: Wolfsburgs Verteidiger Marcel Tisserand schlug Paciencia im Kopfballduell den Ellbogen ins Gesicht - und weil er erst kurz zuvor wegen Zeitspiels verwarnt worden war, sah er dafür die gelb-rote Karte. "Da ist uns schon die Kinnlade runtergefallen", sagte Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner.

Eintracht-Keeper Wiedwald schenkt Wolfsburg das zweite Tor

Frankfurt zu Hause in Überzahl, das war der Plot beim vergangenen Heimspiel gegen den FC Bayern gewesen. Damals sprang ein 5:1 heraus, doch diesmal lief alles ganz anders. Eine gute Viertelstunde lang machten die Frankfurter nach dem Seitenwechsel Druck, einem wegen Abseitsposition korrekterweise nicht gegebenen Treffer von Angreifer Dost inklusive. Doch die Wolfsburger agierten trotz Unterzahl recht geschickt. Sie standen kompakt, in der Abwehr köpfelten die Riesen Brooks und Bruma eine Flanke nach der anderen aus der Bedrohungszone und vorne liefen Weghorst und seine Nebenleute deutlich mehr als es früher der große Pippo Inzaghi zu tun pflegte.

Die Konsequenz: SGE-Torwart Wiedwald, hinter Kevin Trapp (Schulterverletzung) und Frederik Rönnow (grippaler Infekt) eigentlich nur die Nummer drei, hatte mehrere Male Schwierigkeiten, das Spiel von hinten heraus sauber zu eröffnen - und einmal patzte er grob. Er spielt den Ball Wolfsburgs Joao Victor Santos Sa die Füße und der schob ein zum 2:0 (65.). Das war nun besonders bitter für den Ersatzmann im Frankfurter Tor, weil er sowohl vorher als auch nachher einige Mal gut parierte.

Detailansicht öffnen Niederländischer Inzaghi: Wout Weghorst dreht nach seinem Tor zum 1:0 für Wolfsburg jubelnd ab. (Foto: imago images/Eibner)

Damit war die Partie quasi entschieden. Zu keinem Zeitpunkt wirkte es nach dem 0:2-Rückstand noch so, als könnten die Frankfurter das Spiel noch drehen. Wolfsburg stand stabil, die SGE agierte zu harm- und ideenlos. "Wir haben von der ersten Minute nie richtig ins Spiel gefunden, waren nicht griffig genug, nicht aggressiv genug am Mann", sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter. Und Mittelfeldspieler Djibril Sow fand: "Das Feuer hat gefehlt. Wir haben uns schwer getan und uns den Schneid abkaufen lassen."