Nach zehn verschiedenen Trainern in zehn Jahren und vier enttäuschenden Bundesliga-Spielzeiten in Serie hat der VfL Wolfsburg seinen neuen Chefcoach Paul Simonis mit klaren Worten vorgestellt. „Haben wir in den letzten Jahren unterperformt? Auf jeden Fall! Deshalb müssen wir jetzt die Veränderungen vornehmen“, sagte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. „Wir hatten mehrere aufstrebende Trainer mit guten Ideen auf unserer Liste. Aber wir hatten das Gefühl: Der Beste von ihnen ist Paul.“