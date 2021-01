Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult hat ihr erstes Spiel seit mehr als anderthalb Jahren bestritten. Im Testspiel ihres Klubs VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt (3:2) stand die 29-jährige Torfrau erstmals seit der Geburt ihrer Zwillinge zwischen den Pfosten. "Ich hätte gerne zu Null gespielt. Gegentore ärgern mich immer. Aber es hat Spaß gemacht, so kann es weitergehen", sagte die Olympiasiegerin. In Schults letztem offiziellen Spiel war die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich im Viertelfinale mit einem 1:2 gegen Schweden ausgeschieden. Anschließend ließ sie sich an der Schulter operieren, es folgte die Schwangerschaft. Im November 2020 kehrte Schult () ins Mannschaftstraining zurück. Ursprünglich war geplant, dass sie zunächst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammelt. Da in der zweiten Liga aber der Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie ruht, ist sie nun wieder im Erstliga-Team dabei.