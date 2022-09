Die Rollen in der sportlichen Leitung des VfL Wolfsburg werden neu verteilt: Erwartungsgemäß tritt der frühere Bundesliga-Profi Marcel Schäfer, 38, zum 1. Februar 2023 die Nachfolge von Jörg Schmadtke als Sport-Geschäftsführer an. Schäfer, bisher als Sportdirektor Schmadtkes Assistent, wird in seiner neuen Position auch für die erfolgreichen Wolfsburger Bundesliga-Frauen zuständig sein. Als neuer Sportdirektor kommt beim VfL Sebastian Schindzielorz hinzu.

"Jörg hat mir die Möglichkeit gegeben zu lernen, selbständig zu arbeiten und mich jeden Tag weiterzuentwickeln", sagte Schäfer nach seiner Beförderung über die vier Jahre mit Jörg Schmadtke, 58, der seine mehr als 20-jährige Karriere als Bundesliga-Manager beendet. Schäfer spielte von 2007 bis 2017 im Trikot des VfL und gehörte zur Meistermannschaft von 2009. In seiner bisherigen Funktion des Sportdirektors ersetzt ihn Schindzielorz, 43, der bis zum vergangenen September in selber Rolle beim VfL Bochum tätig war.