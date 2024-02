Fußball-Nationalspielerin Lena Lattwein ist am Knie operiert worden und wird dem VfL Wolfsburg in den kommenden Wochen fehlen. Laut Klubangaben müssen die Wölfinnen abhängig vom Heilungsverlauf "für wenige Wochen" auf die 23-Jährige verzichten. Der Eingriff am Schleimbeutel des rechten Knies der Mittelfeldspielerin sei am Mittwoch vorgenommen worden.