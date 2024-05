Die polnische Nationalspielerin hatte mit dem Team große Erfolge gefeiert, in neun Jahren im VfL-Dress gewann Pajor fünfmal die deutsche Meisterschaft und neunmal den DFB-Pokal - zuletzt vergangenen Donnerstag durch den 2:0-Erfolg über den FC Bayern in Köln. Pajor lief insgesamt 195 Mal für die Wolfsburgerinnen auf und erzielte 134 Tore. "Jedes Spiel in diesem Trikot war für mich eine Ehre. Ich bin sehr stolz und dankbar für alles, was wir zusammen erlebt und gewonnen haben. Während meiner Zeit hier habe ich viel gelernt und bin als Fußballerin und Mensch gewachsen", sagte Pajor: "Das werde ich nie vergessen und für meine weitere Karriere mitnehmen."