Maximilian Arnold, 31, hat sein gesamtes Erwachsenenleben in Wolfsburg verbracht. Was sich manchem Außenstehenden nicht recht erschließen mag, weil Fußballprofis in der Theorie ja nicht weniger als die gesamte Welt offensteht, ist für den Mittelfeldmann eine klare Angelegenheit: Er fühlt sich wohl in der Autostadt. Und er schwärmt für „seinen“ VfL, in guten wie in schlechten Phasen.