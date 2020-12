VfL Wolfsburg:Vorne Weghorst, hinten Brooks

Der VfL Wolfsburg ist nach dem 2:1 gegen Frankfurt so gut wie zuvor nur die Meistermannschaft von 2009. Das liegt an Stürmer Wout Weghorst - und an Abwehrchef John Anthony Brooks, der auch lädiert eine Bereicherung ist.

Von Thomas Hürner, Wolfsburg

Im Fußball gilt das ungeschriebene Gesetz, dass nur derjenige einfordern darf, der auch abliefert. Oder es zumindest versucht, so gut es eben geht. Auf den Verteidiger John Anthony Brooks, 27, trifft in gewisser Weise beides zu: Abgeliefert hat er durchaus in dieser Bundesliga-Saison, in der noch keine Mannschaft den VfL Wolfsburg geschlagen hat. Und abgeliefert hat er auch am Freitagabend beim 2:1 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, als fast gar nichts mehr ging, weil er nur noch wie ein holzbeiniger Seemann über den Platz humpelte.

Brooks war Ende der ersten Hälfte nach einem Luftduell auf den Boden geprallt und hatte sich eine Prellung am hinteren Oberschenkel zugezogen. Er habe sich in der Halbzeit behandeln lassen, sagte VfL-Trainer Oliver Glasner, "dann war klar, dass er weitermacht". Auch, wenn er danach sichtlich eingeschränkt agierte und sein Tempomat nur mehr eine Höchstgeschwindigkeit von zirka zwölf Kilometern pro Stunde zuließ, gab er allerlei Anweisungen an seine Teamkollegen. "Disziplin! Disziplin!" etwa, als sich Maxence Lacroix, sein Partner in der Wolfsburger Innenverteidigung, mal ein bisschen zu spät zurück in die Kette bewegte. "Mehr Konzentration!" lautete die Vorgabe für den Flügelspieler Josip Brekalo, als dieser gerade einen Ball an der Mittellinie leichtfertig vertändelt hatte. Und so weiter, immer und immer wieder.

Trainer Glasner lobt Weghorst in Superlativen

Auf der Suche nach den Gründen, warum der VfL Wolfsburg einfach nicht verlieren kann, gilt das öffentliche Interesse vorzugsweise dem Wolfsburger Stürmer Wout Weghorst. Sogar der bei Superlativen eher sparsame Glasner konnte nach dem Spiel gegen die Eintracht nicht anders, als den baumlangen Niederländer in besonderer Weise zu würdigen: Weghorst sei der "torgefährlichste Stürmer, den ich je trainiert habe", sagte Glasner. Wie der seine Tore erziele, so der Österreicher weiter, sei schon "unvergleichlich". Gemeint haben dürfte Glasner allen voran Weghorsts zweiten Treffer des Abends: Ein ebenso akkurater wie wuchtiger Schuss aus spitzem Winkel, mit dem der Stürmer in der 88. Minute den späten, aber hochverdienten Wolfsburger Sieg sicherte. Zuvor hatte Weghorst schon per Elfmeter das Tor zum 1:1 Ausgleich erzielt (76.).

Weghorst mag die hervorstechende Figur im Kader des VfL sein, aber die derzeitige Unbezwingbarkeit gründet sich auf einem Kollektivismus nach sozialistischem Idealbild. Die Leistung der Gruppe ist besser als die Summe ihrer einzelnen Teile, weil diese in mechanischer Präzision zusammenarbeiten - auch wegen der Anleitungen von Brooks.

Dost trifft zur Führung für die Eintracht

Der musste auch deswegen weitermachen, weil mit Tim Siersleben, 20, nur ein weiterer gelernter Innenverteidiger auf der Bank saß, der in der vergangenen Woche seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Und so kam es, dass der lädierte Brooks nach einem Freistoß den spritzigeren Frankfurter Verteidiger Martin Hinteregger zu Boden zerrte, wofür es richtigerweise Elfmeter für die Gäste gab. Diesen verwandelte der frühere Wolfsburger Bas Dost zur 1:0 Führung (63.).

Das war's dann aber auch schon mit den Nachteilen, die sich für den VfL durch den humpelnden Brooks ergaben. Der 1,93 Meter große Verteidiger behielt in quasi allen Zweikämpfen die Deutungshoheit, vor allem in der Luft, und das Wolfsburger Aufbauspiel bereicherte er um kluge Vertikalpässe. Brooks, gebürtiger Berliner und ausgebildet in der Jugend von Hertha BSC, wurde seinen jungen Jahren gerne mit Jérôme Boateng verglichen. Beide haben ähnliche Biografien und sind einem ähnlichen Fußballertypus zuzuordnen, beide hatten zu Beginn ihrer Karriere regelmäßig einige Lässigkeiten in ihr Spiel gestreut. Boateng gelang es jedoch früher, diese Lässigkeiten nachhaltig abzulegen.

Elf Spiele ohne Niederlage gelangen zuletzt 2009

Das war eigentlich auch von Brooks erwartet worden, als er 2017 für die stolze Summe von angeblich 20 Millionen Euro nach Wolfsburg wechselte. Aber noch in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison schien die Einlösung des Versprechens fern: Brooks war hinter Zugang Lacroix und Josuha Guilavogui nur Innenverteidiger Nummer drei, der VfL-Manager Jörg Schmadtke übte öffentlich Kritik. Dann verletzte sich aber Guilavogui, seither organisiert Brooks eine der beständigsten Defensivreihen der Liga - und eines der besten VfL-Teams, das bislang am Spielbetrieb teilgenommen hat: Der Sieg gegen Frankfurt bedeutete das elfte Spiel ohne Niederlage, das gelang in Wolfsburg zuvor nur Felix Magaths Meistermannschaft von 2009.

Der kritische Schmadtke sagte jedenfalls zuletzt über Brooks, dass es bei ihm offensichtlich "Klick gemacht" habe.