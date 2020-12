Von Thomas Hürner, Wolfsburg/Hamburg

Der Wolfsburger Trainer Oliver Glasner neigt nicht zum Überschwang, er gilt als Freund der sachlichen, bisweilen trockenen Fußballanalyse. Für seine Verhältnisse befand er sich am Sonntagabend also in einem überemotionalisierten Aggregatzustand. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart war Glasner nicht nur "wirklich begeistert" und "schwer beeindruckt". Auf der Pressekonferenz nach der Partie sprach er seinen Spielern auch ein "Riesenkompliment" aus, sein Matchplan sei "toll" umgesetzt worden. Und überhaupt: Mit dem Saisonverlauf könne man "sehr zufrieden" sein.

Solch frenetische Ausführungen gibt's beim Österreicher wirklich nicht alle Tage. Andererseits: Wenn nicht an diesem Tag, an welchem sonst? Immerhin hatte der VfL soeben ein Spiel absolviert, das quasi aus sich selbst heraus erklärt, weshalb diese noch immer unterschätzte Mannschaft das Weihnachtsfest als Vierter begehen darf, auf einem Tabellenplatz also, der zum Start in der Champions League berechtigen würde.

Glasner ist ein Tüftler, der gerne komplizierte Problemstellungen löst, und einen Mangel an sportlichen Widrigkeiten gab es vor dem Anpfiff gewiss nicht zu beklagen. In Maximilian Arnold und Jérôme Roussillon waren am Samstag zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden, als direkte Kontaktpersonen wurden Xaver Schlager, Maximilian Philipp und Tim Siersleben vom örtlichen Gesundheitsamt in Quarantäne beordert. Das bedeutete, dass beim VfL in Arnold/Schlager plötzlich die Schaltzentrale im Mittelfeld fehlte. Und auch die Außenbahnen, die für die VfL-Strategie von elementarer Bedeutung sind, waren durch die Ausfälle von Außenverteidiger Roussillon und Flügelangreifer Philipp qualitativ geschwächt.

Der VfL hatte deshalb "komplizierte 24 Stunden" hinter sich, wie Glasner sagte. Lange war nicht klar, wie das Wolfsburger Gesundheitsamt entscheiden würde, nicht nur in der Frage, wer sich in Quarantäne zu begeben hatte und wer nicht. Wegen Corona war in der neuen Saison in der ersten und zweiten Liga erstmals in der Vorwoche ein Spiel verschoben worden: das Zweitligaduell zwischen den Würzburger Kickers und dem FC St. Pauli, nachdem ein Mitglied des Würzburger Betreuerteams positiv getestet worden war (Nachholtermin ist der 6. Januar).

Es galt für die Wolfsburger also eine in vielerlei Hinsicht vertrackte Aufgabe zu lösen. Zumal ja schon länger bekannt ist, dass der Aufsteiger aus Stuttgart über eine begabte, quirlige Mannschaft verfügt. Aber auch das beherrscht der VfL eben: Improvisieren, ohne die eigenen Kernkompetenzen zu vernachlässigen. Das wiederum kann nur gelingen, wenn ein jeder Profi taktisch bestens geschult ist und das Spielsystem in all seinen Feinheiten verinnerlicht hat. Die vakanten Rollen im Mittelfeld übernahmen Josuha Guilavugoi, der zuletzt lange verletzt fehlte, und Yannick Gerhardt, der zuletzt meist auf der Tribüne Platz nehmen musste - das neu formierte Duo zeigte nicht die geringsten Akklimatisierungsprobleme.

Die Auftritte der Wolfsburger gehören zwar eher selten in die fußballerische Feinkostabteilung, da machte auch die Partie gegen den VfB keine Ausnahme. Wie die Mannschaft von Trainer Glasner die Stärken eines jeden Gegners zu absorbieren versteht, ist jedoch eine Kunst für sich. Zur Erinnerung: Es ging immerhin gegen denselben VfB Stuttgart, der wenige Tage zuvor scheinbar mühelos mit 5:1 über Borussia Dortmund hinweggefegt war.

Anders als die Westfalen lieferten die Wolfsburger "ein Spiel auf Augenhöhe", wie der Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo feststellte. Es war also keine Leistung, die zwingend hätte mit einem VfL-Erfolg honoriert werden müssen. Allerdings führt der Weg in den Europapokal ja häufig über die glücklichen Siege, die nah am Unentschieden lagen. Und bezwingen konnte den VfL in den ersten 13 Saisonspielen nur eine Mannschaft: Der FC Bayern, seit dem Wochenende wieder Tabellenführer, der im direkten Duell (2:1) am 16. Dezember jenes "Glück des Tüchtigen" hatte, das Glasner diesmal bei den Seinen verortete.

Tatsächlich fügte sich Sonntagabend vieles für den VfL. Nach einem Rempler von Außenverteidiger Ridle Baku gegen Angreifer Nicolás González hätte es früh Elfmeter für Stuttgart geben können; jener González hätte den Ball in der zweiten Hälfte wohl lieber präzise auf seinen starken linken Fuß serviert bekommen, als er freistehend im Strafraum zum Abschluss kam. Und dass das Tor des Tages (49.) letztlich dem Wolfsburger Josip Brekalo zugeschrieben wurde, war auch keine Selbstverständlichkeit. Sein Flipper-Freistoß wurde gleich von zwei Stuttgartern abgefälscht, ehe er den Weg ins Netz gefunden hatte.

Aber auch das war ja eine Nachricht: Es geht auch mal ohne ein Tor von Wout Weghorst. Im SZ-Interview hatte Glasner neulich eine gewisse Abhängigkeit vom niederländischen Stürmer eingeräumt. Weghorst selbst, der bereits neun Saisontreffer hat und als eigenwilliger Charakter gilt, sprach am Sonntag jedenfalls von einer "überragenden Mannschaftsleistung".