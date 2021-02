Höher gesprungen, auch in der Tabelle: Für Stürmer Wout Weghorst und den VfL Wolfsburg geht es nach oben.

Von Thomas Hürner, Wolfsburg/Hamburg

Es klingt zunächst mal nach der bestmöglichen Idee, sich diese Sache von Christian Streich erklären zu lassen. Der Freiburger Trainer hat ja nicht nur den Ruf, ein ausgewiesener Fachmann in allen fußballerischen Belangen zu sein, sondern ihn kennzeichnet auch, dass er zwar in badischer Mundart, aber nie mit gespaltener Zunge spricht.

Was also ist nun das Erfolgsgeheimnis des VfL Wolfsburg, der sich am Sonntag durch den 3:0-Sieg gegen Streichs Freiburger klammheimlich auf den dritten Tabellenplatz geschoben hat?

So direkt wurde Streich das zwar nicht gefragt, aber vielleicht finden sich in seiner Erklärung nach dem Spiel einige Hinweise, die sich in detektivischer Kleinarbeit zu einer allgemeingültigen Antwort zusammenfügen lassen. Der Freiburger Coach saß jedenfalls etwas zerknirscht im Wolfsburger Presseraum und gratulierte dem VfL zum "verdienten Sieg", ehe er (völlig zu Recht) die Vorgeschichte des ersten Gegentores monierte: Klares Foulspiel, fand Streich, "er steht ihm ja voll auf dem Fuß, dem Keven Schlotterbeck". Er, das war der VfL-Verteidiger Kevin Mbabu, der dem Freiburger Schlotterbeck wirklich voll auf dem Fuß stand bei einem Wolfsburger Eckball, aus dem das 1:0 (21.) durch John Anthony Brooks resultierte. Der Kölner Videokeller hätte sich da schon melden dürfen, meinte Streich, aber damit war diese Geschichte für ihn auch schon abgehandelt.

Als alleinige Erklärung für die Niederlage wollte er dieses irreguläre Tor nicht gelten lassen. Nein, sagte Streich, die Wolfsburger seien unterm Strich halt einfach "reifer" gewesen.

Die Wolfsburger sind ein echtes Trainer-Team, das den Gegnern die Laune nimmt

Reife also. Kann das sein? Eine einminütige Recherche verrät, dass im Spiel gegen Freiburg nur ein einziger VfL-Spieler auf dem Platz stand, der sein 30. Lebensjahr schon vollendet hat: der Mittelfeldmann Josuha Guilavogui, und der wurde erst in der 89. Minute eingewechselt. Natürlich ist das Alter nicht der einzige Faktor für Reife, zumal es hier um fußballerische Reife geht, aber im Kader des VfL findet sich auch nur eine überschaubare Anzahl an Akteuren, die über Erfahrung von internationaler Tragweite verfügen: Verteidiger Brooks ist mit 39 Einsätzen für das US-Team der aktuelle Wolfsburger Rekordnationalspieler - mit gehörigem Abstand. Außer ihm gelten noch Mittelfeldchef Maximilian Arnold (ein Länderspiel für Deutschland) und Stürmer Wout Weghorst (vier für die Niederlande) als die auffälligsten Protagonisten in der Autostadt. Wie Brooks können sie aber auf bislang eher überschaubare internationale Referenzen zurückblicken.

Streich konnte also eher kein Licht ins Dunkel bringen. Deshalb nun der Versuch mit dem Mann, der wenige Minuten später auf dem Podium saß und die besten Einblicke ins Wolfsburger Gefüge hat. Der VfL-Trainer Oliver Glasner ist zwar natürlich befangen, aber nach einem ausgiebigen Lob für seine Spieler sprach er einige erkenntnisreiche Worte: "Sehr gut organisiert" sei seine Mannschaft gewesen, sagte der Österreicher, sie habe "wenig zugelassen" und "in den richtigen Momenten die Tore erzielt". Glasner vergaß lediglich anzufügen: mal wieder!

Das Spiel am Sonntag steht exemplarisch für die bislang beste Saison, seit der VfL 2015 Zweiter in der Meisterschaft wurde. Damals spielten noch hochbegabte Individualisten wie der Belgier Kevin De Bruyne mit. Heute trifft das nicht mehr zu, mit Ausnahme vielleicht von Stürmer Weghorst, der gegen Freiburg mit dem Außenrist das 2:0 und damit sein 13. Saisontor erzielte (39.). Und dann gibt es noch eher unscheinbare Akteure wie den Mittelfeldmann Yannick Gerhardt, der erst kaum spielen durfte und nun immer wichtiger wird, nicht nur wegen seines Treffers zum 3:0-Endstand (85.).

Die Erklärung für den derzeitigen Erfolg ist also denkbar einfach: Die Wolfsburger sind ein bestens geschultes Trainer-Team, das auch den sonst so spritzigen Freiburgern jeglichen Schwung nehmen kann. Wo das noch hinführt? Eine Prognose traue er sich nicht zu, sagte Glasner, "dafür bin ich noch zu neu in dieser Bundesliga". Es waren jedenfalls bislang eineinhalb ergiebige Jahre als VfL-Coach.