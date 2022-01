Der FC Burnley, Tabellenletzter der englischen Premier League, ist offenbar an einer Verpflichtung des Wolfsburger Torjägers Wout Weghorst, 29, interessiert. Dies berichten übereinstimmend englische Medien und der Kicker. VfL- Sportchef Jörg Schmadtke hatte zu Beginn der Woche erklärt, dass aktuell kein Angebot für den offenbar wechselwilligen Weghorst vorliege - und sich darüber sehr verwundert gezeigt. Weghorst schoss bislang in 118 Erstliga-Spielen 59 Tore für Wolfsburg. Sollte der Angreifer noch in der am Montag endenden Transferperiode gehen, bräuchten die sportlich schwer kriselnden Wolfsburger Ersatz im Sturm.