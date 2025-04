In der 78. Minute versammelten sich 45 Millionen Euro an der Seitenlinie. Natürlich nicht in bar, das würden sie sich selbst beim VfL Wolfsburg nicht trauen, aber im übertragenen Sinne war es so: Drei exquisite Fußballer standen zur Einwechslung bereit, der Portugiese Tiago Tomas, der Kroate Lovro Majer und Lukas Nmecha, zwischenzeitlich mal deutscher Nationalstürmer.