Für Fußballerin Alexandra Popp könnte ihre lange Champions-League-Karriere ohne Abschiedsspiel enden. Wenn sich der VfL Wolfsburg im Viertelfinale nicht gegen Rekordsieger Olympique Lyon durchsetzt, dann war es das wohl mit der Königsklasse für die frühere DFB-Kapitänin und künftige Dortmunderin. Denn die 34-Jährige fällt mit einer muskulären Wadenverletzung „einige Wochen aus“, wie der VfL bestätigte. Deutschlands dreimalige „Fußballerin des Jahres“ mit 112 Champions-League-Einsätzen, die im Sommer zum derzeitigen Regionalligisten BVB wechselt, hatte sich die Blessur bei Wolfsburgs 1:0 in Hoffenheim zugezogen.